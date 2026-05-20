歌手の工藤静香さんが5月19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。自身の愛するキャラクターグッズを公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「携帯がシール帳になっているのよ！笑」 キャラクター愛を公開 「私はやっぱり ちいかわちゃん推しかな」



工藤さんがまず紹介したのは、『ネギの食品サンプル』や『日焼けキティ』のめじるしアクセサリー。







そして新たにガシャポンで手に入れたという『ちいかわ 』のめじるしアクセサリー。





工藤さんは『ちいかわ』がお気に入りのようで、動画の中で「ハチワレちゃんとかもかわいいけど 私はやっぱり ちいかわちゃん推しかな かわいいよ」とつぶやいています。







また自身のスマートフォンの裏側に、ぷっくりとした立体的なシールを多数貼ってデコレーションした画像を投稿。ディズニーや、サンリオ、くまモンなどの様々なキャラクターに交じって、ここにも『ちいかわ』のシールを確認できます。







工藤さんはこの画像に「携帯がシール帳になっているのよ！笑」と綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】