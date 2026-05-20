【速報】高市総理「主に中東情勢に対応する補正予算を検討」　党首討論で表明　玉木氏に「規模感はまだ」　小川氏には「遅れたとは思っていない」

高市総理大臣は20日午後、国会での党首討論の中で、今年度の補正予算案に関し、「主に現在の中東情勢に対応する形の補正予算案を検討したい」と表明した。国民民主党の玉木代表との議論の中で答えた。また、中道改革連合の小川代表から補正予算案検討指示が若干遅れたのではと指摘されたのに対しては、これを否定した。

玉木氏は討論の中で「ガソリン代の補助の延長、あるいは、夏場の電気代、ガス代対策など3兆円程度の補正予算を速やかに編成すべきだ」として、高市総理の見解を尋ねた。

これに対し高市総理は「私はリスクの最小化という観点から、国民の皆様の生活、そして経済活動に万が一があってもいけないということで、補正予算の編成を含めた資金調達を指示をした」と述べた。

その上で「規模感そして具体的な内容についてはまだ申し上げる段階にはないが、おそらく玉木代表と同じように国民生活を守る、そして経済活動を守るといったことで、今まだ執行中である令和七年度の補正予算とか令和八年度の当初予算で動き出しているものもある、予備費もあるが、こういったもので万が一対応ができなくなった時に備えて、主に現在の中東情勢に対応する形の補正予算案を検討したいと考えている」と述べた。

また、中道の小川氏は高市総理による補正予算の検討指示に関し、中道などでまとめた供給サイドへの支援などの経済対策の必要性を訴えると共に「国民生活は今、不安のさなかにある。この経済対策の指示は若干遅れたのではないか」と指摘したが、高市総理は「遅れたとは思っていない」と反論した。