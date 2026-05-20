Dream Aya、美脚際立つミニスカゴルフウェア姿披露「スタイル抜群」「爽やかで可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/20】Dream Ayaが5月18日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳LDH美女「ヘルシーで憧れ」美脚＆素肌輝くミニスカゴルフウェア姿
Ayaは「Urban Safari OPEN 2026 久しぶりに参加できて素敵なメンバーと最高の時間を過ごさせていただきました」と、複数枚の写真や動画と共に報告。「天候にも恵まれて ＠adidasgolf のミントグリーンのウェアがめちゃくちゃぴったりでテンションあがりました」とつづり、ミントグリーンのモックネックトップスにミニスカートを合わせた爽やかなゴルフウェア姿を披露した。帽子を被り、ミニスカートからは引き締まった脚がのぞいている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「爽やかで可愛い」「ミントグリーン似合いすぎ」「おしゃれなゴルフウェア」「脚が綺麗すぎる」「イベント満喫しているのが伝わる」「ヘルシーで憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳LDH美女「ヘルシーで憧れ」美脚＆素肌輝くミニスカゴルフウェア姿
◆Dream Aya、ミニスカゴルフウェア姿公開
Ayaは「Urban Safari OPEN 2026 久しぶりに参加できて素敵なメンバーと最高の時間を過ごさせていただきました」と、複数枚の写真や動画と共に報告。「天候にも恵まれて ＠adidasgolf のミントグリーンのウェアがめちゃくちゃぴったりでテンションあがりました」とつづり、ミントグリーンのモックネックトップスにミニスカートを合わせた爽やかなゴルフウェア姿を披露した。帽子を被り、ミニスカートからは引き締まった脚がのぞいている。
◆Dream Ayaの投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「爽やかで可愛い」「ミントグリーン似合いすぎ」「おしゃれなゴルフウェア」「脚が綺麗すぎる」「イベント満喫しているのが伝わる」「ヘルシーで憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】