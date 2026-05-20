Netflix、大河ドラマ・連続テレビ小説含むNHK過去ドラマ作品配信決定 第1弾では計6作品がラインナップ
【モデルプレス＝2026/05/20】動画配信サービスを提供するNetflixでは、NHKの過去のドラマ作品を2026年6月22日より順次配信することが決定した。
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大河ドラマ、連続テレビ小説、ドラマ10など、長年にわたり日本の視聴者に親しまれてきたNHKの名作・話題作がNetflixに登場。6月の第1弾を皮切りに、2027年初頭にかけて多彩な作品を継続的に追加し、NHKが手がけてきたドラマ作品を、国内はもとより世界中のより幅広い視聴者が楽しめるようになる。
NHKのドラマ作品は、歴史上の人物や時代の転換点を壮大なスケールで描く大河ドラマ、日々の暮らしや家族、仕事、夢に向かう歩みを描き朝ドラとしても親しまれている連続テレビ小説、現代社会のテーマや多様な生き方、人間関係を丁寧に描くドラマ10など、多彩な物語を通じて多くの日本の視聴者に親しまれてきた。Netflixでは今回、こうした作品を順次配信し、放送当時に楽しんだ人から、これから初めて作品に触れる人まで、新たな視聴機会を広げていく。
第1弾として、6月22日より、大河ドラマ「軍師官兵衛」、連続テレビ小説「まんぷく」、ドラマ10「昭和元禄落語心中」、プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」、ドラマ10「宙わたる教室」、ドラマ10「東京サラダボウル」の6作品が配信開始。2026年度にかけて合計19作品がNetflixにて配信される。（modelpress編集部）
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◆Netflix、NHKの過去ドラマ作品配信決定
大河ドラマ、連続テレビ小説、ドラマ10など、長年にわたり日本の視聴者に親しまれてきたNHKの名作・話題作がNetflixに登場。6月の第1弾を皮切りに、2027年初頭にかけて多彩な作品を継続的に追加し、NHKが手がけてきたドラマ作品を、国内はもとより世界中のより幅広い視聴者が楽しめるようになる。
◆第1弾では計6作品が配信
第1弾として、6月22日より、大河ドラマ「軍師官兵衛」、連続テレビ小説「まんぷく」、ドラマ10「昭和元禄落語心中」、プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」、ドラマ10「宙わたる教室」、ドラマ10「東京サラダボウル」の6作品が配信開始。2026年度にかけて合計19作品がNetflixにて配信される。（modelpress編集部）
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