“身長170cm”美人気象予報士、膝上ミニで美脚スラリ 高身長ならではの“大人ヘルシー”に「スタイルが神」「何頭身？」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が5月18日、自身のInstagramを更新。膝上丈ワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「オーラがすごい」美脚輝く膝上ミニコーデ
穂川は、東京・芝公園で開催されている「屋台湾フェス」に出かけ、マンゴーのカキ氷とビールを味わったことを報告。「この日は暑かったので膝上丈ワンピースコーデ」とつづり、美しい脚のラインが際立つネイビーの膝上丈ワンピース姿を披露した。「高身長さんが普通に着ると事故りやすいんだけど、足元はスニーカーでカジュアルに、ネイビー×襟付きかつハイウエストだと大人ヘルシーな感じになってすき」と、170cmの長身ならではの着こなしのコツを紹介した。
この投稿には「スタイルが神」「爽やかな夏コーデ似合う」「脚が綺麗すぎ」「何頭身？」「オーラがすごい」「ワンピコーデ可愛い」「高身長のワンピ丈問題、めっちゃ分かる」「大人っぽさと可愛さのバランスが最高」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“身長170cm”40歳美人気象予報士「オーラがすごい」美脚輝く膝上ミニコーデ
◆穂川果音、美脚際立つ高身長コーデ披露
穂川は、東京・芝公園で開催されている「屋台湾フェス」に出かけ、マンゴーのカキ氷とビールを味わったことを報告。「この日は暑かったので膝上丈ワンピースコーデ」とつづり、美しい脚のラインが際立つネイビーの膝上丈ワンピース姿を披露した。「高身長さんが普通に着ると事故りやすいんだけど、足元はスニーカーでカジュアルに、ネイビー×襟付きかつハイウエストだと大人ヘルシーな感じになってすき」と、170cmの長身ならではの着こなしのコツを紹介した。
◆穂川果音の投稿に反響
この投稿には「スタイルが神」「爽やかな夏コーデ似合う」「脚が綺麗すぎ」「何頭身？」「オーラがすごい」「ワンピコーデ可愛い」「高身長のワンピ丈問題、めっちゃ分かる」「大人っぽさと可愛さのバランスが最高」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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