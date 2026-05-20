ミドルクラス2モデルに最新装備を搭載！

ホンダCBR400R E-クラッチ｜カラー：グランプリレッド

このたび「CBR400R」と「NX400」に二輪車用有段式MTのクラッチコントロールを自動制御する「ホンダE-クラッチ」が新たに搭載された。

ホンダE-クラッチは、発進から変速、停止など、駆動力が変化するシーンで、ライダーによるクラッチレバー操作を必要とせずに（※）、緻密な電子制御により最適なクラッチ動作を実現し、ライダーが「走る・曲がる・止まる」といった操作に集中できることに寄与する。

※シフトペダルによる変速操作は必要

ホンダE-クラッチの大きな特徴として、ライダーがクラッチレバー操作をすれば手動によるクラッチコントロールも行える点。クラッチコントロールの自動制御は、ライダー自身がクラッチレバーを操作すると一時的に無効になる。

カラーバリエーションは「CBR400R E-Clutch」には、トリコロールのグラフィックを施した「グランプリレッド（税込108万9000円）」と、精悍な印象の「マットバリスティックブラックメタリック（税込99万9900円）」の全2色を設定。

NX400 E-Clutchには、黒を基調に青とオレンジのアクセントを配した「マットバリスティックブラックメタリック（税込111万1000円）」の1色が設定された。

ホンダNX400 E-クラッチ｜カラー：マットバリスティックブラックメタリック

SPECIFICATIONS

ホンダCBR400R E-クラッチ｜Honda CBR400R E-Clutch

ボディサイズ：全長2080×全幅760×全高1145mm

ホイールベース：1410mm

最低地上高：130mm

最小回転半径：2.9m

シート高：785mm

乗車定員：2名

車両重量：195kg

総排気量：399cc

エンジン：水冷4ストローク直列2気筒DOHC

最高出力：34kW（46ps）/9000rpm

最大トルク：38Nm（3.9kgf-m）/7500rpm

トランスミッション：6速MT

WMTCモード燃費：28.1km/L（クラス3-2、1名乗車時）

SPECIFICATIONS

ホンダNX400 E-クラッチ｜Honda NX400 E-Clutch

ボディサイズ：全長2150×全幅830×全高1390mm

ホイールベース：1435mm

最低地上高：150mm

最小回転半径：2.5m

シート高：800mm

乗車定員：2名

車両重量：199kg

総排気量：399cc

エンジン：水冷4ストローク直列2気筒DOHC

最高出力：34kW（46ps）/9000rpm

最大トルク：38Nm（3.9kgf-m）/7500rpm

トランスミッション：6速MT

WMTCモード燃費：28.1km/L（クラス3-2、1名乗車時）