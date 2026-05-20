特殊詐欺の拠点となっていたインドネシア・スラバヤの住宅に監禁されていた日本人女性２人が１８日、保護された警察署内で読売新聞の取材に応じた。

監禁された家で、中国人の指示役から「ここで働くのが唯一の選択肢。嫌なら臓器を売ってもらう」と脅されたと明かした。

２人は関東地方に住む３０歳代と４０歳代の女性で、詐欺には加担していなかったとして、警察が捜索した際に保護された。拘束された日本人４人との関係性はないとされている。

３０歳代の女性はＳＮＳで接客業の求人に応募した。当初の行き先はベトナムで、４月１８日に成田空港に来るよう指示された。「目的地が途中でタイに変わり、最終的にインドネシアになった」と話した。

４０歳代の女性もＳＮＳで別の仕事に応募したが、行き先が転々とするのは共通していた。「怪しいと思いながらも、次々に届くメッセージに判断能力を奪われた」と振り返った。

２人は４月１９日にジャカルタ近郊の空港に到着後、ガイド役とされる中国人女性と行動した。国内便でスラバヤ空港へ移動し、車で住宅に到着。２階に閉じ込められ、日本の宅配業者になりすます台本を読まされていたという。実際に詐欺の電話をかけることはなかったが、女性の一人は「救出が遅れていたら加担させられていた」と語った。