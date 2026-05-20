清水大成がTFCC損傷を告白 メジャー連覇へ前向き「不安なく試合に臨めそう」
＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞プロゴルファー日本一を決める戦いに、清水大成はディフェンディングチャンピオンとして出場する。「あれからもう1年経ったんだなという思いと、また優勝を狙いたいという気持ちです」と、強い眼差しを向けた。
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そんななか、両手首にはテーピングが巻かれている。実は4月上旬、左手首のTFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断された。痛みの発端は、2月のアジアンツアー「ニュージーランドオープン」。そこで「手首を痛めるショット」をしてしまったという。帰国後に治療を受け、一時は痛みが落ち着いたが、4月の国内開幕戦「東建ホームメイトカップ」のプロアマ日に再発した。「少し風が強くて寒かったこともあり、球がつかまらなかった。左手を少しストロンググリップにしたら、一発で左手に痛みがきてしまった」と大会欠場を決断した。その日は眠れないほどの痛みに襲われ、翌朝にはパターすら握れない状態だったという。そして、TFCC損傷と診断された。「腱鞘炎っぽい症状は3、4年前に1回だけあったけれど、すぐに治った。ここまでのケガは初めてです」と明かす。3週間はクラブを握らずに治療に専念。「注射を打ったりいろいろした」と、トレーナーのサポートを受けながら治療を繰り返した。回復傾向で「アプローチくらい打てそう」と練習を始めた矢先、今度は右手首にも痛みが生じたという。予期せぬアクシデントにも見舞われたが、今大会出場に向けて、先週の「関西オープン」で復帰。4日間を戦い抜いた。「正直、練習ラウンドや調整も全然できていなかったので、どこまでいけるかな、というラウンドでした。思ったよりゴルフになって、4日間を回れた。試合感を戻す試合にできたかなと思います」と話す。現在も「手首はまだ完璧に治ってはない」状態ではあるが、「トレーナーさんがすごく入念にいろいろサポートしてくれていますし、不安感はなく試合に臨めそうです」と笑顔を見せた。舞台となる蒲生ゴルフ倶楽部は、フェアウェイが狭く、2グリーン特有の小さいグリーンは硬くて速い。ラフは深く、練習ラウンドではボール探しに苦戦する選手の姿も見られた。「ゴルフの調子はいい感じなので、しっかり自分の計画通りにやれれば、週末はいい位置で終われるんじゃないかなと思います」。万全とはいえない状態でも、狙うは大会連覇。難コース攻略に挑む。（文・高木彩音）
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