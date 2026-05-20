『らんま1/2』シャンプーが働く「猫飯店」新グッズ販売へ タオル、バッグ、皿＆箸セット
テレビアニメ『らんま1/2』より、作中でシャンプーが働いている「猫飯店」をコンセプトにしたグッズが7月下旬より販売される。
【写真】食べ進めるとシャンプーの顔！箸も進む「猫飯店」餃子皿＆お箸セット
看板娘のシャンプーやらんまのかわいい猫飯店イラストを使用した、コットンフェイスタオルや、ちょっとしたお出かけにピッタリのミニショルダーバッグ。炒飯や餃子などいろいろな中華料理に使える、皿と箸のセットなど、生活の中で作品を楽しめる商品となっている。
本作は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜96年にかけて連載され、テレビアニメが89年〜92年に放送された。その後、劇場版アニメやOVA化も。完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月、第2期が25年10月〜12月に放送され、今年10月から第3期が放送される。
■商品一覧
・猫飯店 ミニショルダーバッグ 税込4180円
買い物や散歩にちょうどよいサイズのマチなしショルダーバッグ。出し入れしやすいオープンスタイルで、スマホやお財布の持ち歩きにぴったり。肩ひもを結んで長さを調節すれば、サコッシュ風のアレンジも楽しめる。「猫飯店」マークと「シャンプー」の缶バッジ2個付き。
【商品サイズ】本体：W21×H25センチ ※マチなし、ショルダーベルト：幅2×長さ110センチ、缶バッジ：直径4.3センチ
【素材】コットン
・猫飯店 餃子皿＆お箸セット 税込4180円
「猫飯店」で使っているような皿と箸のセット。皿は適度な深さがあり、炒飯、餃子、炒麺、焼売、酢豚、麻婆豆腐など、中華料理にぴったりな、おひとりさま向け料理皿。リムには「猫飯店」ロゴと「歓迎光臨（ようこそいらっしゃいませ）」が、底面には食後のお楽しみとして「我愛ニー（あなたを愛してる ※ニー＝中国語）」とシャンプーがデザインされた。縁起が良いとされる赤い箸にも「猫飯店」のロゴ入り。
【商品サイズ】お皿：約W23.3×H2.6×D17センチ、お箸：長さ 約23センチ
【素材】皿：陶器、箸：木
・猫飯店 タオル (全2種) 税込1540円
らんまとシャンプー、「猫飯店」の看板娘たちのかわいいイラストのフェイスタオル全2種。日本製のコットン100％素材で、肌触りと吸水性に優れた、毎日使いたくなるタオル。
【商品サイズ】約34×84センチ
【素材】コットン
【写真】食べ進めるとシャンプーの顔！箸も進む「猫飯店」餃子皿＆お箸セット
看板娘のシャンプーやらんまのかわいい猫飯店イラストを使用した、コットンフェイスタオルや、ちょっとしたお出かけにピッタリのミニショルダーバッグ。炒飯や餃子などいろいろな中華料理に使える、皿と箸のセットなど、生活の中で作品を楽しめる商品となっている。
■商品一覧
・猫飯店 ミニショルダーバッグ 税込4180円
買い物や散歩にちょうどよいサイズのマチなしショルダーバッグ。出し入れしやすいオープンスタイルで、スマホやお財布の持ち歩きにぴったり。肩ひもを結んで長さを調節すれば、サコッシュ風のアレンジも楽しめる。「猫飯店」マークと「シャンプー」の缶バッジ2個付き。
【商品サイズ】本体：W21×H25センチ ※マチなし、ショルダーベルト：幅2×長さ110センチ、缶バッジ：直径4.3センチ
【素材】コットン
・猫飯店 餃子皿＆お箸セット 税込4180円
「猫飯店」で使っているような皿と箸のセット。皿は適度な深さがあり、炒飯、餃子、炒麺、焼売、酢豚、麻婆豆腐など、中華料理にぴったりな、おひとりさま向け料理皿。リムには「猫飯店」ロゴと「歓迎光臨（ようこそいらっしゃいませ）」が、底面には食後のお楽しみとして「我愛ニー（あなたを愛してる ※ニー＝中国語）」とシャンプーがデザインされた。縁起が良いとされる赤い箸にも「猫飯店」のロゴ入り。
【商品サイズ】お皿：約W23.3×H2.6×D17センチ、お箸：長さ 約23センチ
【素材】皿：陶器、箸：木
・猫飯店 タオル (全2種) 税込1540円
らんまとシャンプー、「猫飯店」の看板娘たちのかわいいイラストのフェイスタオル全2種。日本製のコットン100％素材で、肌触りと吸水性に優れた、毎日使いたくなるタオル。
【商品サイズ】約34×84センチ
【素材】コットン
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