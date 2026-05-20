神戸は20日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開トレーニングを行った。23日の敵地・福岡戦で90分以内に勝てば西地区首位が確定。来季のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）プレーオフ出場が確定する。FW佐々木大樹は「自分のゴールも大事ですが、まずは勝つことだけにフォーカスしたい。どんな形でも勝ち切りたい。それだけです」と口にした。

スッキリした表情で決意を語ったがACLE後は苦しんだ。「少し肩に力が入っていたと思う。（ACLE敗退で）自分の責任を感じていましたが、その心の持って行き方がゴールやアシストという目に見える結果だけになっていた。そのためゴール前では“決めなければいけない”という思いが強くなりすぎていた。外すと“次は決めよう、決めよう”になっていた」。1本のシュートを決めきる重要性を知ったACLE。その差を肌で感じたからこそ、シュートを大事にする意識が大きくなり過ぎて、徐々にダイナミックなプレーがナリを潜めた。

救ってくれたのはミヒャエル・スキッベ監督だった。「そこにいることが大事だぞ」。落ち着かせるように掛けられたその言葉で、ようやく憑き物が落ちた。直近2試合は本来の姿が戻ってきた。「監督はずっと僕に期待してくれている。その期待に応えたい。優勝して恩返ししたい」。5月上旬の迷いは、もうない。福岡戦も個人ではなく、チームの勝利のためだけに戦う。