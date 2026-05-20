震度５強の与論町 体育館の天井パネルが落ちる

午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震があり、鹿児島県の与論町で最大震度5強を観測しました。与論町では建物などの被害が確認されています。

▼与論町の総合体育館「砂美地来館（さびちらかん）」では、天井のパネルが落ちる被害がありました。

被害の状況をとらえた画像では、１メートルほどの大きさの天井パネルが、少なくとも２０枚以上、体育館の床に散乱しているのが確認できます。天井にはパネルが落下した穴が見えます。

きょうは閉館日で誰もおらず、けが人はいなかったということです。

与論高校では天井にひび コンクリート片が階段に落ちる

このほか、与論高校では校舎の天井の一部にひびが入り、10センチほどのコンクリートの破片が階段に落ちているということです。

▼与論町役場によりますと「10秒ぐらいの強い横揺れを感じた」ということです。庁舎内では多くの職員たちが地震で驚きましたが落ち着いていたということです。庁舎内でものが落ちたり倒れたりはしなかったということです。

与論町には4月末現在で、2654世帯、4882人が住んでいます。役場によりますと現在までけが人の情報は入っていません。

スーパーの商品が棚から落ちる被害

与論町のAコープよろん店の担当者によりますと、地震発生時は店内が大きく揺れ酒の瓶などの商品が棚から落ちて通路を埋めているということです。

また町内にあるほかのスーパーでも商品が落ちる被害が出ています。飲食店やコンビニエンスストアでは、皿が落ちて割れたり、商品が棚から落ちたりするなどしたということです。

与論徳洲会病院では地震でエレベーター2台が停止したということです。病院内にいる患者に職員が声をかけて無事を確認したということです。

「遠くから地響きのような音が」

また与論小学校の新納教頭によりますと「遠くから地響きのような音がした後、ドンと突き上げるような強い衝撃を感じた。揺れは10秒くらいで、ものが落ちてきたり倒れたりすることはなかかった」と話しています。児童らにけがはなく、校舎の被害もないということです。

近くの「与論こども園」では、園児およそ40人と職員が与論小に避難したということです。

「体感で1分くらい横揺れが続いた。立っていられず、店の壁にへばりついていた」

▼与論島の北にある沖永良部島・知名町の商店では、棚にあった品物が落ちるなどしました。町内にある田辺商店では取材に対し、「体感で1分くらい横揺れが続いた。とても長く感じた。立っていられず、店の壁にへばりついていた。怖かった」と話しています。

和泊町役場によりますと、いまのところけが人や建物への被害の情報は入っていません。

震度４の徳之島の様子は？

Aコープ徳之島店の店員によりますと、「店内の事務所にいたが、近くを大型のトラックが通ったような音がして、緊急地震速報が鳴った。その後、揺れを感じたが、1分もなかったように感じた」と話しています。店内の商品が落ちるようなことはなかったということです。

徳之島町の亀徳小学校では今までに感じたことのない大きな横揺れを感じました。揺れは20秒ぐらいで、生徒たちは机の下に隠れ、津波に備えて高台にある広場に避難しました。津波の心配がないことが分かり、教室に戻りました。その後、普段通りの授業を実施しています。

天城町、徳之島町、伊仙町の各役場にはけが人や被害の情報は入っていません。

・