女優の仲間由紀恵（46）の“最新姿”にネット上がザワついている。

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5月1日に石川県七尾市で行われた「能登半島地震の復興プロジェクト」のイベントに参加した際のショート動画をインフルエンサーの吉原香澄氏がインスタに投稿したもので、仲間は、アンバサダーである女優の常盤貴子（54）とともにインタビューに答える様子がアップされているのだが、だいぶ印象が変わり、かなりふっくらした姿で収まっているのだ。

ネット上では、《二度見した》《マツコみたいだな》《めちゃくちゃ温かくて愛おしい。無理しない歳の重ね方》《いい歳の取り方》などとさまざまな感想が寄せられている。

仲間は、NHK朝ドラ「風、薫る。」で、5月15日放送の第35話から、病院の体制に不満を募らせる侯爵夫人として和服姿で出演しているが、それともまた違った印象だ。スポーツ紙芸能記者が話す。

「MCを務める『ミュージックフェア』でもフリルなど装飾の付いた衣装が多いので、体の線が目立たないのですが、今回は、私服だと思われ、特にふっくらした様子が目立ったのでしょう。インスタのコメント欄は、“年齢相応で好感が持てる”などと、概ね好印象です」

仲間といえば、2014年に結婚した夫の田中哲司（60）との間に、2018年、38歳の時、双子の男児が生まれている２児の母だが、それに至るまでは決して平穏ではなかった。

「結婚発表当初、仲間はまさに国民的人気女優でした。14歳年上で、俳優としては仲間より格下扱いだった夫との結婚は意外性をもって報道されました。結婚後は、仲間自身、5人兄弟の末っ子だったため子だくさんの大家族を熱望していましたが、なかなか思い通りにはいかず、妊活をしていたことが報じられています。さらに仲間が妊活していた期間中に、田中と美容師女性との不倫が写真週刊誌に報じられるなどスキャンダルに見舞われました」（前同）

当時、離婚に向かうのではと報じたメディアもあったが、結局、田中は平謝りして関係は修復。その後、待望の子宝にも恵まれ、田中は自身の煩悩ぶりをテレビ番組でうれしそうに披露している。

一方の仲間は、出産後、徐々に女優業も再開させ、“落ち着いた母親像”もある女優としてイメージチェンジに成功。以前のように連ドラでヒットを連発していた頃とはまた違い、コンスタントに仕事が舞い込む落ち着いた味のある人気女優となった。

雨降って、地固まったか……年相応にふっくらした現在の姿は、まさにいい年の取り方をしていることの証のようだ。

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