【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【前回を読む】「ツアー史上最短パー3」にあっぱれ！米国流エンタメ演出に負けない“勝負の妙”

全米プロゴルフ選手権の松山英樹は残念でした。最終日は首位から4打差発進で、一時は2打差まで詰め寄りましたが後半に崩れてしまいました。

原因はティーショットの乱れ。この日もショットは左右のラフにつかまり、バック9でフェアウエーに置いたのは10番だけ。4日間のフェアウエーキープ率が50％でも優勝争いに顔を出し、通算イーブンパー26位でフィニッシュしたのはさすがといえばさすがですが、本人も語っていたようにティーショットにずっと不安を抱えているようです。

クラブを替えたり、気がつかないうちに体の一部に変化があると、微妙にスイングのタイミングがズレることはよくあります。短時間で修正できていたことが、「おかしいな？」という感覚が長く続くと、ますます好調時のスイングに戻れなくなる。パットが入らなくても大崩れすることはありませんが、ティーショットが安定しないとスコアをまとめることは難しい。

特に、難コースのメジャーでは勝負になりません。全米、全英両オープンを控えているので、早く原因を明らかにして不安を解消したいものです。

難コースといえば、大会中にS・シェフラーやR・マキロイが難しいピン位置に「愚痴」をこぼしました。予選ラウンドでは気温が低く、強い風が吹いていたこともあり、「厳しすぎる」と感じた選手は多かったかもしれません。

しかし、年々クラブやボールがよくなり、日々のトレーニングにより選手もパワーアップしたことで、「300ヤード」が飛ばし屋ではなくなった今、500ヤード超のパー4設定は近年、珍しくない。メジャーですから、2〜3ヤードのミスでグリーンの外に転がり落ちる厳しいピンポジションも選手の技術を引き出すには「嫌がらせ」とは言えないでしょう。

最終日の13番パー4はティーイングエリアを前に出し、299ヤードで「1オン狙い」のホールにしていましたが、今後は100ヤードを切るパー3や、パー5で700ヤード超のホールも出てくるでしょう。

通常のトーナメントとは異なるタフな設定で、技術と精神力が問われるのが4大メジャーであり、そのタイトル奪取にプロゴルファーは生涯を懸ける。数年後には規制により「飛ばないボール」が導入されますから、メジャーはますますコースセッティングが厳しくなることが予想されます。選手は覚悟しておくべきです。

（羽川豊／プロゴルファー）