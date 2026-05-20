【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】アストロズ今井達也に心配なメンタル不調説…自殺願望を抑えられなくなった“前例”も

大リーグの審判には異色の経歴を持つ者が数人いる。

昨年、審判協会の会長に就任したダン・ベリーノ審判は弁護士資格、法学博士号、経営学修士号の3つを併せ持つインテリ。大学院を出た後、法律事務所で勤務した経験がある。

審判業界に転身したのは法科大学院在籍中に書いた審判団の労使紛争をテーマにした研究論文が、審判たちの目に留まり熱心な勧誘を受けたからだ。46歳でトップに選出されたのは、審判たちの間で、ピッチクロックやABS（自動判定システム）の導入で審判受難の時代を迎え、「我々にも、法律を武器にMLBと渡り合えるリーダーが必要」という声が強くなったからだ。

今年2月に70歳で引退を発表したフィル・カージ審判は一度、メジャーリーグ審判になることに挑戦して失敗。6年間のブランクを経て、再挑戦して44歳でメジャーリーグ審判になる夢をかなえた不屈の男だ。

再挑戦する気になったのは、あと一息でメジャーリーグ審判になれるところまで行ったのに、ストライクゾーンが一定しないことがネックになってクビを宣告されたからだ。

その後、彼は食べていくためバーテンダーに転身したが、未練が残り夢を断ち切ることができなかった。そんな折、バーにナ・リーグのコールマン会長が客として姿を見せた。カージが意を決して再挑戦させてほしいと懇願すると、「マイナーの1Aからやり直す気があるなら」と言われ、40歳で審判人生を再開。その後、トントン拍子に出世して3年でゴールの一歩手前まで進んだ。審査で問題にされた欠点が分かっているため、そこを重点的に改善し、無事に審査を通過。44歳でメジャーリーグ審判の仲間入りを果たした。

メジャーの審判で現役生活が最も長いのは今年34シーズン目に入ったブライアン・オノーラ審判である。この審判は2020年12月に恥ずかしい罪状で逮捕された前歴がある。ネットで援交に応じる女性を物色、条件が折り合ってモーテルに出向いたところ、待ち構えていた警察官に逮捕されてしまった。その女性はおとり捜査を行っていた刑事で、売春組織を壊滅させるため常連客を捜し出そうとしていたのだ。写真入りで事件が大きく報じられたため、日本なら懲戒解雇になっていただろう。

しかし、固い結束で結ばれたメジャーの審判たちはオノーラを恥さらし扱いせずに、何のアクションも起こさず、ほとぼりが冷めるのを待った。こうした無言の配慮が追い風になってオノーラは、現役生活が最も長い審判という、ささやかな勲章を手にすることになるのだ。

（友成那智／スポーツライター）