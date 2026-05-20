まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表
日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（4月）、小売物価指数（RPI）（4月）、生産者物価指数（PPI）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
予想 0.9% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.3%（前年比)
予想 2.6% 前回 3.1%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（4月）15:00
予想 1.5% 前回 0.8%（前月比)
予想 3.8% 前回 4.1%（前年比)
予想 3.7% 前回 4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（4月）15:00
予想 1.1% 前回 4.4%（仕入・前月比)
予想 6.3% 前回 5.4%（仕入・前年比)
予想 1.1% 前回 0.9%（出荷・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（出荷・前年比)
消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
予想 0.9% 前回 0.7%（前月比)
予想 3.0% 前回 3.3%（前年比)
予想 2.6% 前回 3.1%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（4月）15:00
予想 1.5% 前回 0.8%（前月比)
予想 3.8% 前回 4.1%（前年比)
予想 3.7% 前回 4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（4月）15:00
予想 1.1% 前回 4.4%（仕入・前月比)
予想 6.3% 前回 5.4%（仕入・前年比)
予想 1.1% 前回 0.9%（出荷・前月比)
予想 3.0% 前回 2.6%（出荷・前年比)