　日本時間１５時００分に英消費者物価指数（CPI）（4月）、小売物価指数（RPI）（4月）、生産者物価指数（PPI）（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

消費者物価指数（CPI）（4月）15:00
予想　0.9%　前回　0.7%（前月比)
予想　3.0%　前回　3.3%（前年比)
予想　2.6%　前回　3.1%（コア・前年比)

小売物価指数（RPI）（4月）15:00
予想　1.5%　前回　0.8%（前月比)
予想　3.8%　前回　4.1%（前年比)
予想　3.7%　前回　4.0%（前年比・除くモーゲージ利払い)

生産者物価指数（PPI）（4月）15:00
予想　1.1%　前回　4.4%（仕入・前月比)
予想　6.3%　前回　5.4%（仕入・前年比)
予想　1.1%　前回　0.9%（出荷・前月比)
予想　3.0%　前回　2.6%（出荷・前年比)