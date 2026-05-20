午前中はややドル高も続かず＝オセアニア為替概況



豪ドルは昨日の海外市場でドル全面高を受けて0.7080前後を付けた後、0.7110ドル台まで反発。その後0.7110ドルばさみの推移から午前中に一時ドル高となり0.7087ドルを付けた。もっとも午後に0.7110ドルまで戻すなど、下げが続かず。方向性を探る展開。NZドルも対ドルで0.5840ドル前後から0.5815ドルを付けたが、午後に0.5839ドルまで反発と、動きが続かず。

対円でも同様の動きも、ドル円などでの円買いもあって、下げた後の戻りが対ドルに比べて鈍い。豪ドル円は113.10円前後から112.73円を付け、その後113.00円が重くなっている。NZドル円は92.91から92.50を付けた後、92.70円前後での推移。



今週の主な予定

豪州

05/19 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （5月） 結果 3.5% 前回 -12.5% （前月比）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 予想 1.52万人 前回 1.79万人 （雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 予想 4.3% 前回 4.3% （失業率）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 前回 5.25万人 （正規雇用者数）

05/21 10:30 雇用統計 （4月） 前回 -3.46万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

05/19 07:45 生産者物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 前回 0.1% （前期比）

05/21 07:45 貿易収支 （4月） 前回 6.98億NZドル

05/22 07:45 小売売上高 （2026年 第1四半期） 予想 0.6% 前回 0.9% （前期比）

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