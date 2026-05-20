人気YouTuber″はるあん″さんが冷蔵庫のあまりものをおいしく変身！簡単「厚揚げ南蛮」レシピ

冷蔵庫の中身をおいしく食べ切れるレシピ集

冷蔵庫に入っているたくさんの食材や調味料。「賞味期限が迫っているから、もったいないし食べなきゃ」--そんな気持ちで、仕方なく料理をしたことがある方は多いのではないでしょうか。





チャンネル登録者数100万人を超える大人気YouTuberで料理家のはるあんさんの新刊『はるあんの冷蔵庫からっぽおかず』は、こうした「食べなきゃいけない」食材や調味料を、おいしいおかずに変身させる魔法のような1冊です。

よくある「余りがち食材」を幅広くカバー

本書は、肉や魚、練り物などのエース級食材、チリソースや焼肉のたれなどの調味料、そして野菜の3章に分けて、冷蔵庫で余りがちな食材を食べきれるレシピが100品収録されています。

特に、調味料はどうしても余ることが多いもの。ゆずこしょうやレモン汁、ナンプラーなど、使用頻度がそれほど高くない調味料も、本書を参照しながらであればきれいに使い切ることができそうです。少しだけ残ってしまいがちな野菜類も同様で、食べきったときの達成感と爽快感はひとしおです。

厚揚げが立派なメインおかずになる！

煮物や炒め物のボリュームアップ食材として便利な厚揚げ。どうしても副菜のイメージが強いですが、はるあんさんの手にかかれば、厚揚げが立派なメインおかずになります。

今回ご紹介するのは、厚揚げを使った南蛮レシピです。甘辛い味付けの厚揚げに、タルタルソースをまとわせた、ご飯の進む一品。ゆで卵で作ると少し面倒なタルタルソースも、溶き卵で簡単に作れるよう工夫がされていて、忙しい時でも「これならできそう！」と作りたくなりますよ。





材料(2人分)

厚揚げ…1枚



【A】



しょうゆ、砂糖、酒…各大さじ1/2



和風だしのもと…小さじ1/4



とき卵…1個分



【B】



マヨネーズ…大さじ2



塩…ひとつまみ



あらびき黒こしょう…少々



作り方

1. 厚揚げは9等分にする。フライパンを熱し全体にこんがりとするまで焼き、Aを加えてからめる。器に盛る。



2. 耐熱ボウルにとき卵を入れふんわりとラップをし、固まるまで電子レンジ(500W)で1分加熱する。Bを加えてまぜ、1にかける。



毎日の食卓に寄り添う食べきりレシピ集

本書には他にも、ちくわを使ったパエリアや、にんじんのドリア、キャベツのラザニアなど、作ってみたくなるおかずがたくさん収録されています。

筆者も実際に読んでみて、キッチンで眠っていたゆずこしょうと塩昆布を、おいしいおかずに変身させたくなりました。

冷蔵庫の近くに置いておけば、「これが余っている、どうしよう」というときにさっと参照できる1冊です。いつも冷蔵庫の食材の賞味期限とにらめっこしているという方は、お手に取ってみてください。





冷凍室に残るまとめ買いした豚肉や鶏肉、ひき肉。手軽だからと大容量で購入したウインナ。おみそ汁や鍋に使おうと意気込んで買った油揚げ、とうふ。旬でや安くたっぷり買い込んだ野菜たち。そして野菜室に中途半端に眠ったはじっこ野菜に、長期保存がきくぶん永遠に使わず冷蔵室や冷暗室に眠る調味料たち…。これ全部、どうしたらいい？？！！その悩み、私はるあんにお任せあれ！



YouTube界きっての食いしん坊、「朝起きたらまず何を食べるか考えること」がルーティンのはるあんの手にかかれば、冷蔵庫の食材がぜーんぶとびきりおいしいおかずに大変身。しかも今回ははるあん史上最多掲載数の100品！動画と両刀使いで楽しんでほしい1冊です。

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