ミセス藤澤涼架が飛びあがり強風に煽られホスト風ポーズを披露！“奇跡の瞬間”をまとめた『テレビ×ミセス』誕生日記念ムービーに「愛に溢れた動画」「可愛い涼ちゃんだらけ」とファン歓喜

【動画】粉に塗れ、強風に立ち向かい、急勾配で踏ん張る藤澤涼架の『テレビ×ミセス』名場面

Mrs. GREEN APPLEの冠番組『テレビ×ミセス』（TBS）の公式Instagramが更新され、藤澤涼架の“奇跡の瞬間”を収めたスペシャルな動画を投稿した。

■藤澤涼架の33歳の誕生日を祝して『テレビ×ミセス』の名場面動画を公開

5月19日に33歳の誕生日を迎えた藤澤。番組公式Instagramには「藤澤涼架さん お誕生日おめでとうございます」と藤澤の誕生日を祝福すると共に「テレビ×ミセスが目撃した奇跡の瞬間詰め合わせ動画です ぜひ最後までご覧ください」とコメントし、これまでの放送回の中から藤澤の奇跡の瞬間をとらえた名場面で構成したムービーを公開。

動画には、緑のジャージ姿での「シンクロジェスチャーゲーム」での場面で始まり、ヘルメットをかぶりバットを持って白い粉に塗れたシーン、3人で食べているシーン、強風に立ち向かう姿、急勾配で全身で踏ん張る姿、片手を前に差し出しホスト風のポーズでキメ顔するシーンなどが収められている。

そして、動画の最後に「その笑顔と優しさでいつも奇跡を届けてくれる藤澤さん。たくさんの“ハッピーな奇跡”に立ち会えることが、『テレビ×ミセス』の幸せです。藤澤涼架さん、お誕生日おめでとうございます！」と改めて藤澤の誕生日を祝すメッセージが記されている。

SNSには「愛に溢れた動画」「涼ちゃん愛されてるなぁ」「可愛い涼ちゃんだらけ」「奇跡の瞬間だらけ」「愛しさの詰め合わせ」といった声を見ることができる。

■動画：粉に塗れ、強風に立ち向かい、急勾配で踏ん張る藤澤涼架の『テレビ×ミセス』名場面