20日15時現在の日経平均株価は前日比779.66円（-1.29％）安の5万9770.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は200、値下がりは1341、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は265.49円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が102.58円、フジクラ <5803>が74.02円、ファナック <6954>が55.81円、信越化 <4063>が33.35円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を112.23円押し上げている。次いでファストリ <9983>が68.39円、キオクシア <285A>が32.38円、イビデン <4062>が12.74円、テルモ <4543>が8.85円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇はその他金融、鉱業の2業種のみ。値下がり1位は建設で、以下、非鉄金属、機械、情報・通信、電気・ガス、石油・石炭と並ぶ。



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