一石二鳥のセルフケア🫧YOLUからジェラートみたいな新感覚「とろけるジェラートボディスクラブ」が登場したので使ってみた

ナイトケアビューティーブランド「YOLU（ヨル）」から、新感覚のとろけるジェラートボディスクラブ2種が新登場しました。ボディケアが気になるこれからの季節に大活躍の予感です。

編集部に実物が届いたので、実際に使ってみたら……いつものバスタイムが癒しのセルフケア時間になりました♡

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【まるでジェラート!?】

今回発売されたのは「リラックスナイトケアボディスクラブ」と「カームナイトケアボディスクラブ」、2種類のボディスクラブ。

どちらもまるでジェラートのようになめらかなテクスチャーで、お湯と混ざるとソルトスクラブ(*1)がとろけてミルク状に変化する、ちょっと変わったスクラブなんだそう。

アミノ酸系洗浄成分を配合しているためボディソープ等でのW洗いは不要なのも嬉しいポイントです。

(*1)塩化ナトリウム（スクラブ剤）

■透明感が欲しいなら青！

青いパッケージの「リラックスナイトケアボディスクラブ」は、古い角質や汚れをオフして、キメの整ったお肌へ導いてくれる処方だそう。

ローズマリー＆マンダリンの香りが心地よくて、この香りに包まれるためにおやすみ前に使いたくなるほど！

■うるおいが欲しいならピンク！

うるおいを保ちながら角質ケアもしたいなら、ピンクのパッケージの「カームナイトケアボディスクラブ」がおすすめ。パンテノール(*2)と次世代レチノールともいわれるバクチオール(*2)配合で、お肌の水分を保ってくれるそう。

シダーウッド＆バニラの香りは、どこか紅茶を思わせる雰囲気。やや甘めながらもリラックスできて、こちらもすごくいい香り……♡

(*2)保湿成分

【使用感は似ています】

あくまで個人の感覚ではありますが、使用感は2つともよく似ていました。スクラブが大きめで粒々感は強めに感じますが、ジェラートのようなクリームに包まれているので、そっとマッサージするようになでれば刺激をやわらげることが可能です。

お湯になじむと、ミルククリームみたいな質感に変化してお肌にしっかり密着しながらケアしてくれる感覚あり。洗い流したあとのお肌は共通してスベスベ！

「カームナイトケア」のほうが保湿成分重視の処方になっていますが、「リラックスナイトケア」でもとくに乾燥は感じられなかったので、敏感肌でなければ、香りの好みで選んでもいいんじゃないかな……と私は感じています。

【ボディケアしながらいい眠りへ】

価格は、

ジャータイプ（250g）：1738円

チューブのミニタイプ（50g）：550円

どちらも税込価格、ミニタイプは店頭限定販売です。

どちらも本当にいい香りだなと感じていたら、心地よい眠りに寄り添う睡眠環境サポート香料「DreamScentz™」(*3)を採用しているそう。

ボディケアが心地よく眠るための準備にもなる。一石二鳥のセルフケア時間がいつものバスタイムで確保できるから、「自分をケアしてあげたいのに、時間がない！」とお悩みなら、ぜひこの夏はYOLUのボディースクラブに頼ってみてください。

(*3)心地よい眠りに寄り添うこと

参考リンク：YOLU、Amazon、楽天市場

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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