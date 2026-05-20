【韓国】アジア各国から集結の音楽フェス『Asian Pop Festival 2026』 日本から大貫妙子、くるり、サニーデイ・サービスら＜出演一覧＞
韓国・仁川の「パラダイスシティ」で、アジア各地の音楽シーンを彩るアーティストが集結する『Asian Pop Festival 2026』が、5月30日・31日に開催される。
【写真】『Asian Pop Festival 2026』イメージ
仁川国際空港からほど近い場所に位置するパラダイスシティは、3000点以上のアート作品が空間や動線に溶け込み、歩くたびに表情を変える空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネス、グルメなど多層的な体験が重なり合う、韓国最大級の統合型リゾート。
新たな音楽の出会いの場となる同イベントには、韓国からKIMCHANGWAN BAND、Noizegardenなど、バンドサウンドやシティポップを代表するアーティストに加え、「ミュージシャンに愛されるミュージシャン」と評されるsunwoojunga、K-バンドの新星Hi-Fi Un!corn、エルトン・ジョンがラジオ番組で楽曲を推薦したことで注目を集めたSay Sue Meなど、多彩なアーティストが登場する。
日本からは大貫妙子、くるり、君島大空トリオ、長谷川白紙、サニーデイ・サービスなど、世代を超えて支持を集めるアーティストが出演する。
また、圧倒的なスケール感と没入感を誇るアジア随一のナイトライフスペース「CHROMA」で行われるミッドナイトステージでは、DJ SOULSCAPEやDJ Hasegawa Yoheiなどによる至高のDJパフォーマンスが夜の熱狂を加速させる。
■出演アーティスト（順不同）
5月30日（土）
Meaningful Stone（ミーニングフル・ストーン）
KIMCHANGWAN BAND（キム・チャンワンバンド）
Thee Marloes（ジ・マーローズ）
Redoor（リドアー）
Mudd the student（マッド・ザ・スチューデント）
Moon Sujin（ムン・スジン）
Bongjeingan（ボンジェインガン）
Say Sue Me（セイ・スー・ミー）
SIMILE LAND
君島大空トリオ
おとぼけビ〜バ〜
YONLAPA（ヨンラパ）
LEENALCHI（イナルチ）
Jeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）
Chawool（チャウル）
くるり
KID FRESINO（キッド フレシノ／Band Set）
KIRARA
大貫妙子
Hi-Fi Un!corn（ハイファイユニコーン）
CHROMA STAGE ※
someshiit（サムシット）
Azikazin Magic World（アジカジンマジックワールド）
Animal Divers
長谷川白紙
CHROMA MIDNIGHT※
SAX MACHINE（サックスマシーン／DJ Set）
DJ Hasegawa Yohei
DJ SOULSCAPE
5月31日（日）
gongwon
Kim Min Kyu（キム・ミンギュ／Delispice, Sweetpea）
Noizegarden
Deerhoof（ディアフーフ）
Broccoli, You Too?（ブロッコリーノマジョ）
サニーデイ・サービス
Subsonic Eye
Sunset Rollercoaster（落日飛車）
sunwoojunga（ソヌ・ジョンア）
ADOY（アドイ）
Woo Huijun（ウ・ヒジュン）
青葉市子
Ginger Root（ジンジャー・ルート／Solo Set）
CHUDAHYE CHAGIS
Confined White
CRYING NUT（クライング・ナット）
Parannoul
Peach Truck Hijackers
Homecomings（ホームカミングス）
HYPNOSIS THERAPY（ヒプノシス・セラピー）
CHROMA STAGE ※
Nahzam Sue&Moonsun
RAKUNELAMA
STUTS（スタッツ）
Omega Sapien（オメガサピエン）
※CHROMA STAGEは20歳以上のみ入場可能。CHROMA MIDNIGHTは2日券購入のみ入場可能
【写真】『Asian Pop Festival 2026』イメージ
仁川国際空港からほど近い場所に位置するパラダイスシティは、3000点以上のアート作品が空間や動線に溶け込み、歩くたびに表情を変える空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネス、グルメなど多層的な体験が重なり合う、韓国最大級の統合型リゾート。
日本からは大貫妙子、くるり、君島大空トリオ、長谷川白紙、サニーデイ・サービスなど、世代を超えて支持を集めるアーティストが出演する。
また、圧倒的なスケール感と没入感を誇るアジア随一のナイトライフスペース「CHROMA」で行われるミッドナイトステージでは、DJ SOULSCAPEやDJ Hasegawa Yoheiなどによる至高のDJパフォーマンスが夜の熱狂を加速させる。
■出演アーティスト（順不同）
5月30日（土）
Meaningful Stone（ミーニングフル・ストーン）
KIMCHANGWAN BAND（キム・チャンワンバンド）
Thee Marloes（ジ・マーローズ）
Redoor（リドアー）
Mudd the student（マッド・ザ・スチューデント）
Moon Sujin（ムン・スジン）
Bongjeingan（ボンジェインガン）
Say Sue Me（セイ・スー・ミー）
SIMILE LAND
君島大空トリオ
おとぼけビ〜バ〜
YONLAPA（ヨンラパ）
LEENALCHI（イナルチ）
Jeon Jin Hee（チョン・ジンヒ）
Chawool（チャウル）
くるり
KID FRESINO（キッド フレシノ／Band Set）
KIRARA
大貫妙子
Hi-Fi Un!corn（ハイファイユニコーン）
CHROMA STAGE ※
someshiit（サムシット）
Azikazin Magic World（アジカジンマジックワールド）
Animal Divers
長谷川白紙
CHROMA MIDNIGHT※
SAX MACHINE（サックスマシーン／DJ Set）
DJ Hasegawa Yohei
DJ SOULSCAPE
5月31日（日）
gongwon
Kim Min Kyu（キム・ミンギュ／Delispice, Sweetpea）
Noizegarden
Deerhoof（ディアフーフ）
Broccoli, You Too?（ブロッコリーノマジョ）
サニーデイ・サービス
Subsonic Eye
Sunset Rollercoaster（落日飛車）
sunwoojunga（ソヌ・ジョンア）
ADOY（アドイ）
Woo Huijun（ウ・ヒジュン）
青葉市子
Ginger Root（ジンジャー・ルート／Solo Set）
CHUDAHYE CHAGIS
Confined White
CRYING NUT（クライング・ナット）
Parannoul
Peach Truck Hijackers
Homecomings（ホームカミングス）
HYPNOSIS THERAPY（ヒプノシス・セラピー）
CHROMA STAGE ※
Nahzam Sue&Moonsun
RAKUNELAMA
STUTS（スタッツ）
Omega Sapien（オメガサピエン）
※CHROMA STAGEは20歳以上のみ入場可能。CHROMA MIDNIGHTは2日券購入のみ入場可能