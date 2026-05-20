１９日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、群馬・栃木、茨城出身の有名人が出演。地元の新しい魅力をＰＲした。

その中で、群馬出身の宮下草薙の宮下兼史鷹が、群馬県人会の存在を告白。「上州鶴の会」というもので、「それこそヒデさん（中山秀征）とか井森さん、大友花恋ちゃんや関さん（タイムマシーン３号）、Ｄａ−ｉＣＥの和田くんとか」が第１回の会合に参加したという。

宮下は「光栄なことに幹事をやらせていただいて、僕が（人を）集めようと思わないと集まらないが、すごいことが起きて」と切り出し、「まず紫吹（淳）さんが入られて。これはすごいことになったと」と、宝塚元トップスターの加入でグループＬＩＮＥは騒然となったが、その翌日に再び驚きの人物が加入する。

それが嵐の櫻井翔。「櫻井さんと共演させていただいて、話しかけてくれた。『群馬出身なんですよね？』って。『僕も前橋なんです』って」と言い出したという。櫻井について、生まれは群馬、育ちは東京とのテロップが入った。

そこから「話が盛り上がって、『鶴の会がある』といったら『ぜひぜひ』と。紫吹さんが入った翌日に櫻井さんが…。激アツの２日間」と櫻井が群馬県人会に加入してくれたという。

盛り上がりそうな気配だが、宮下は「でも流石にメンバーが強すぎて、もう幹事やめたいです。荷が重くて」と弱気コメント。中山秀征が「（篠原）涼子ちゃんも入れましょうといったら、反対された。緊張するからって。そしたら井森さんが怒った」と笑わせていた。