インドネシア第２の都市スラバヤで特殊詐欺に関与した疑いのある日本人らが拘束された事件で、高級住宅街の一軒家が国際詐欺グループの拠点として使われ、食料調達などを地元の人に依頼することで、「潜伏」が周囲に漏れないようにしていたことが地元警察への取材で分かった。

警察は同様の手口が広がっているとみて警戒を強めている。（ジャワ島東部スラバヤ 作田総輝、写真も）

スラバヤ中心部から数キロ離れた高級住宅街のダルマフサダ地区に、拠点の一つである２階建ての家があった。門と植物で囲まれ、路上から中の様子はうかがえなかった。

スラバヤ警察は５月８日、この家などを拠点にしていた日本人４人を含む容疑者４４人を拘束したと発表した。ダルマフサダの家からは詐欺の手順が書かれた日本語の台本や偽の警察手帳などが見つかった。容疑者らは警察官を装って日本に電話をかけ、金をだまし取っていたとみられている。

警察によると、日本人らは１〜２月頃、ダルマフサダの家に住み始めた。一緒に拘束された中国人が指示役とみられ、物件選びや買い物などを地元のインドネシア人に依頼していた。隣の家に住むウィヨノ・プラスダさんは「外国人を見かけたことは一度もなかった」と証言する。

４月下旬、監禁されていた日本人女性の親族が位置情報を確認し、在スラバヤ日本総領事館を通じて警察に情報提供され、拠点が発覚した。スラバヤ警察署のルトゥフィー・スリスティアワン署長は「情報提供があるまで、外国人グループの行動が住民らに気付かれることはなかった。インドネシア人の手助けがあったためだ」と説明する。

スラバヤでは別の住宅街の２か所でも詐欺拠点が摘発された。ここでもインドネシア人が生活雑務を支援しており、外国人の存在情報が外部に流出しないよう画策されていた。

特殊詐欺を巡っては、国際犯罪組織の活動が目立っていたカンボジアなどで取り締まりが強化され、活動拠点が周辺国に移っているとの指摘がある。ジャカルタ近郊で今年３月に発覚した大規模な特殊詐欺事件でも、拠点は高級住宅街の一角に設けられていた。

地元紙コンパスは、インドネシアが新たな詐欺拠点になっていると報じ、「人口が多く、不動産の選択肢も豊富なため、犯罪グループが潜伏しやすい」との分析を伝えている。