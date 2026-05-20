竹鶴21年と響21年のセットが「超大吉」に。2本確定の「特選超高確率みくじ」が本日5月20日より予約販売開始
アップライジングは、ウイスキーくじ「特選超高確率みくじ」の販売を5月20日より開始した。価格は12,999円。
「特選超高確率みくじ」、1口につき必ず2本確定で届く特別な企画。ラインナップには、ジャパニーズウイスキーの中でも特に支持されており希少性を誇る「竹鶴21年・響21年」をはじめ、「山崎12年」、「白州12年」、「宮城峡10年」、「響」、「マッカラン」、「イチローズ」など豪華銘柄が設定されており、超高確率・150口限定で、完売次第、提供終了となる。なお、本企画は6月10日から6月12日に発送予定。
・超大吉：竹鶴21年×響21年（1口）
・大大吉：山崎12年×白州12年（1口）
・大吉：宮城峡10年×YUZA スプリング･イン･ジャパン（1口）
・中吉：響 JAPANESE HARMONY×響 ブレンダーズチョイス（2口）
・喜吉：山崎シングルモルト×白州シングルモルト（3口）
・福吉：マッカラン12年 ダブルカスク×マッカラン12年シェリーオーク（3口）
・縁吉：イチローズモルトワインウッドリザーブ ピュア モルト×イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション（3口）
・幸吉：本坊酒造 シングルモルト津貫×シングルモルトウイスキー桜尾（3口）
・宝吉：ニッカ シングルモルト 宮城峡×余市 シングルモルト NV（5口）
・栄：ブレンデッドウイスキー矢部×ライスブレンデッドウイスキー はなぐり（53口）
・吉：ブレンデッドウイスキー √（ルート）×グレーンウイスキー 巳乃霞（75口）
※総150口、なくなり次第終了
「特選超高確率みくじ」概要
発売日：5月20日
価格：12,999円（送料無料）
販売口数：150口限定（完売次第、提供終了）
【販売場所】
・タチバナE酒販 本店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・タチバナE酒販 Amazon店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店