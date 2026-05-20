大相撲夏場所

大相撲夏場所は東京・両国国技館で連日、熱戦が繰り広げられている。18日の9日目、客席には人気女性講談師が観戦する姿がカメラに映り込み、視聴者の間で反響が広がっていた。

紺と白のチェック柄の着物に赤帯を巻いた和装で、溜まり席に座ったのは、講談師の神田蘭。隣には、落語家の三遊亭遊雀の姿もあった。2人で並んで、花道手前の最前列から、土俵へ真剣なまなざしを送っていた。

前頭十枚目・朝乃山（高砂）と前頭七枚目・千代翔馬（九重）の一番では、立ち上がりから突き押しを展開した朝乃山が、電車道で押し出した。体勢を崩した千代翔馬はそのまま土俵下へ転落。目の前で、転落を見た神田は、驚いた表情を見せながらも、何事もなく立ち上がった千代翔馬と見事な押し出しを見せた朝乃山の両力士へ拍手を送っていた。

熱戦と共に、ABEMA中継カメラに映り込んだ神田の姿に、ネット上では「神田蘭さん着物姿がおキレイ」「遊雀師匠と神田蘭先生がいる」「きょうの砂かぶりは、遊雀師匠と講談の美しい先生」「左側の綺麗な方が気になる」「神田蘭(講談師)師匠 羨ましい砂かぶりで大相撲観戦」「遊雀師匠と粋で綺麗なオネーサン 多分講釈の神田蘭先生」といった声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）