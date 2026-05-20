女優の美保純が19日、自身のインスタグラムを更新。休日のオフショットを公開した。



【写真】65歳とは思えないキュートさ アクセの使い方めちゃオシャレ

美保は「外は暑いけど、お出かけして、 夏にそなえる お休み満喫中です♪」と記し、コーヒーチェーン「スターバックス」のドリンクをストローで味わうショットを投稿した。



白ベースの文字入りTシャツにヌーディーなカラーのシャツを羽織り、ブラウンのキャップをかぶった美保。淡い色合いのネイルに、ハートのアクセサリー付きのチェーンにかけたサングラスもオシャレ。カジュアルなスタイルはキュートさも感じさせる。



4月6日にもキャップ＆Tシャツのコーデの写真を公開しており、「4月になってTシャツ1枚でって季節。 もう、キャップ卒業したいのだけど やめられないのですよ」とつづっていたが、過去の投稿は確かにキャップ姿が多い。



さらに「女優のような大きい帽子は？ もってるけども ベランダ出る時しか 被らないかも、、、。」とも記していた。ファンからは「純さんはキャップ、似合うからいいなぁ。」「純ちゃん♡です」「Tシャツかわいい」といった声が寄せられていた。



美保は1960年生まれ、静岡県出身。にっかつロマンポルノ「制服・処女のいたみ」(81年)でデビューし、82年の「ピンクのカーテン」ではブルーリボン新人賞、ゴールデンアロー賞グラフ賞、日本アカデミー賞・新人賞を受賞。84年から映画「男はつらいよ」でタコ社長の娘・あけみ役を演じる。87年には「男はつらいよ 柴又より愛をこめて」「キネマの天地」で日本アカデミー賞・助演女優賞を受賞している。



（よろず～ニュース編集部）