

「軍師官兵衛」、「まんぷく」「宙わたる教室」（C）NHK/ランプ、「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（C）NHK/AOI Pro.、「昭和元禄落語心中」（C）NHK/テレパック、「東京サラダボウル」

NHKは20日、コンテンツの海外展開強化を目的として、大河ドラマや連続テレビ小説などの過去の人気ドラマ計19作品をNetflixで世界配信することで合意したと発表した。配信は日本国内を含む世界全域を対象とし、6月22日から順次開始される。

今回の取り組みは、放送法第20条第2項第3号に基づき、配信事業者からの要請に応じてNHKのコンテンツを有料で提供するものだ。世界最大級の動画配信サービスであり、多言語対応や字幕機能に強みを持つNetflixと連携することで、国や地域の枠を超えて日本の社会や文化への理解を広める狙いがある。

2026年6月22日から配信が予定されている初期ラインナップは以下の６作品。大河ドラマ「軍師官兵衛」（2014年・全50話）連続テレビ小説「まんぷく」（2018年・全151話）ドラマ10「昭和元禄落語心中」（2018年・全10話）プレミアムドラマ「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」（2023年・全10話）ドラマ10「宙わたる教室」（2024年・全10話）ドラマ10「東京サラダボウル」（2025年・全9話）

NHKは今後、これらの作品を皮切りに順次ラインナップを追加し、2026年度中に合計19作品を提供していく計画である。