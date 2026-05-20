お笑いコンビ「土佐兄弟」ゆうき（31）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。ネタ作りの難しさについて語った。

ゲストに対するイメージとして、フリーアナウンサーの神田愛花から「SNSでのリサーチを欠かさないっぽい」との指摘に、「まぁ…」と迷いながらも丸の札を出したゆうき。「言うて、僕らが“学校あるある”でバズったのは7年前」と振り返った。

そして番組ロケなどで高校を訪れると、タブレットが教科書代わりになっているといい、「だいぶ“あるある”が、やっても全然分からないようになってきちゃってる」と吐露。「こないだ高校生の前で大スベリしました」と明かした。

そのため「ハライチ」澤部佑が「どうしてるの？じゃあ、（ネタの）アップデートは」と聞くと、ゆうきは「調べても分からないんで、あの頃のままのやつをやる」とぶっちゃけ。「今後はもう、学祭とかに行ってもスベリ続ける」と自虐気味なゆうきの様子に、神田は「我々世代が面白かったらうれしい」とフォロー。澤部も「永遠のやつもありますから」と慰めていた。