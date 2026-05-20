ReFa、MISAMOとともに“ヘアケアの体験価値”を拡張。ReFa GINZAで新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」を始動
近年、美容家電やヘアケアプロダクトは、単なる“機能”だけでは語られなくなっています。髪を乾かす、整える、スタイリングする──。その日常的な行為そのものを、どれだけ高揚感のある時間へ変換できるか。いまビューティブランドに求められているのは、“美容体験”そのものをデザインする視点なのかもしれません。
photo by ©FASHION HEADLINE
美容ブランド ReFa は、旗艦店「ReFa GINZA」にて、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」をスタート。5月19日に開催された先行内覧会では、ReFaヘアケアカテゴリのMUSEを務める MISAMO とともに制作した新クリエイティブムービーが初公開されました。
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“髪を整える時間”を再定義する
今回公開されたムービーでは、ReFaが提案する新しいヘアケアの価値観を表現。単に髪を美しく仕上げるだけではなく、“髪を整える時間そのもの”が、自分らしい美しさへつながっていくプロセスとして描かれています。
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会場となったReFa GINZAでは、MISAMOの世界観とReFaの美意識を重ね合わせた空間演出を展開。フォトウォールやオリジナルフォトプリント機、プロによるヘアアレンジ体験ブースなどを通して、“体験型ビューティ空間”としての完成度を高めていました。特に印象的だったのは、ヘアケア製品を“美容家電”としてではなく、ライフスタイルや感情と結びついた存在として見せていたことです。
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MISAMOとReFaが共有する“ムード”
近年、ビューティブランドとアーティストの協業は珍しいものではありません。しかし今回のプロジェクトは、単なる広告ビジュアルの起用に留まらず、“空気感”そのものを共有している点が特徴的です。MISAMOが持つ洗練されたフェミニニティ、静かな強さ、そして現代的なムード。それらは、ReFaが近年打ち出している“VITAL BEAUTY”という思想とも自然に重なります。
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美容を「変身」ではなく、「日常を少し高揚させるもの」として捉える感覚。その方向性は、現在のラグジュアリービューティ市場においても象徴的な流れと言えるでしょう。
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“色”で広がるヘアケア体験
今回の発表では、新製品や限定カラーアイテムも一挙に披露されました。
ReFa BEAUTECH DRYER SMART W 価格：40,000円（税込）
Courtesy of ReFa
「ReFa BEAUTECH DRYER SMART W」には、エムピンク、エムミントグリーン、エムパープルの3色を追加。また、「ReFa STRAIGHT IRON PRO」「ReFa FINGER IRON ST」にも同カラーを展開し、“美容家電を選ぶ感覚”そのものをファッションやアクセサリーに近づけています。
ReFa STRAIGHT IRON PRO 価格：23,000円 (税込)
Courtesy of ReFa
さらに、「ReFa MARQUISE SINGLE」「ReFa HEART MIRROR TWIN」といった新商品も登場。特に「ReFa HEART MIRROR TWIN」は、薄型ステンレスミラーという機能性に加え、オブジェのような造形美が印象的でした。
ReFa HEART MIRROR TWIN 価格：6,600円 (税込)
Courtesy of ReFa
会場では、それぞれ異なる魅力を持つ3色のアイテムが一堂に展示され、“美容ツールを持つ楽しさ”まで含めて提案されていたのも印象的です。
ReFa MARQUISE COMPACT 価格：9,350円 (税込)
Courtesy of ReFa
“使う”から“体験する”へ
近年のビューティ市場では、プロダクト単体ではなく、“ブランドとどのような時間を過ごすか”が重要視されるようになっています。ReFa BEAUTY SHOWCASEもまた、その象徴的なプロジェクトのひとつでしょう。ヘアケア、空間演出、カラー、音楽、アーティスト、そして体験。そのすべてを横断しながら、“髪を整える時間”そのものを再編集していく。
ReFaが提案しているのは、単なる美容家電ではなく、“感覚を整えるためのライフスタイル”なのかもしれません。
【INFORMATION】
ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO
開催場所：
ReFa GINZA
東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE
プレオープン期間：
2026年5月20日（水）〜5月29日（金）
グランドオープン：
2026年5月30日（土）〜
営業時間：
平日 11:00-20:00（最終入店19:30）
休日 10:00-20:00（最終入店19:30）
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美容ブランド ReFa は、旗艦店「ReFa GINZA」にて、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO」をスタート。5月19日に開催された先行内覧会では、ReFaヘアケアカテゴリのMUSEを務める MISAMO とともに制作した新クリエイティブムービーが初公開されました。
“髪を整える時間”を再定義する
今回公開されたムービーでは、ReFaが提案する新しいヘアケアの価値観を表現。単に髪を美しく仕上げるだけではなく、“髪を整える時間そのもの”が、自分らしい美しさへつながっていくプロセスとして描かれています。
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会場となったReFa GINZAでは、MISAMOの世界観とReFaの美意識を重ね合わせた空間演出を展開。フォトウォールやオリジナルフォトプリント機、プロによるヘアアレンジ体験ブースなどを通して、“体験型ビューティ空間”としての完成度を高めていました。特に印象的だったのは、ヘアケア製品を“美容家電”としてではなく、ライフスタイルや感情と結びついた存在として見せていたことです。
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MISAMOとReFaが共有する“ムード”
近年、ビューティブランドとアーティストの協業は珍しいものではありません。しかし今回のプロジェクトは、単なる広告ビジュアルの起用に留まらず、“空気感”そのものを共有している点が特徴的です。MISAMOが持つ洗練されたフェミニニティ、静かな強さ、そして現代的なムード。それらは、ReFaが近年打ち出している“VITAL BEAUTY”という思想とも自然に重なります。
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美容を「変身」ではなく、「日常を少し高揚させるもの」として捉える感覚。その方向性は、現在のラグジュアリービューティ市場においても象徴的な流れと言えるでしょう。
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“色”で広がるヘアケア体験
今回の発表では、新製品や限定カラーアイテムも一挙に披露されました。
ReFa BEAUTECH DRYER SMART W 価格：40,000円（税込）
Courtesy of ReFa
「ReFa BEAUTECH DRYER SMART W」には、エムピンク、エムミントグリーン、エムパープルの3色を追加。また、「ReFa STRAIGHT IRON PRO」「ReFa FINGER IRON ST」にも同カラーを展開し、“美容家電を選ぶ感覚”そのものをファッションやアクセサリーに近づけています。
ReFa STRAIGHT IRON PRO 価格：23,000円 (税込)
Courtesy of ReFa
さらに、「ReFa MARQUISE SINGLE」「ReFa HEART MIRROR TWIN」といった新商品も登場。特に「ReFa HEART MIRROR TWIN」は、薄型ステンレスミラーという機能性に加え、オブジェのような造形美が印象的でした。
ReFa HEART MIRROR TWIN 価格：6,600円 (税込)
Courtesy of ReFa
会場では、それぞれ異なる魅力を持つ3色のアイテムが一堂に展示され、“美容ツールを持つ楽しさ”まで含めて提案されていたのも印象的です。
ReFa MARQUISE COMPACT 価格：9,350円 (税込)
Courtesy of ReFa
“使う”から“体験する”へ
近年のビューティ市場では、プロダクト単体ではなく、“ブランドとどのような時間を過ごすか”が重要視されるようになっています。ReFa BEAUTY SHOWCASEもまた、その象徴的なプロジェクトのひとつでしょう。ヘアケア、空間演出、カラー、音楽、アーティスト、そして体験。そのすべてを横断しながら、“髪を整える時間”そのものを再編集していく。
ReFaが提案しているのは、単なる美容家電ではなく、“感覚を整えるためのライフスタイル”なのかもしれません。
【INFORMATION】
ReFa BEAUTY SHOWCASE with MISAMO
開催場所：
ReFa GINZA
東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE
プレオープン期間：
2026年5月20日（水）〜5月29日（金）
グランドオープン：
2026年5月30日（土）〜
営業時間：
平日 11:00-20:00（最終入店19:30）
休日 10:00-20:00（最終入店19:30）