◇ナ・リーグ ドジャース5−4パドレス（2026年5月19日 サンディエゴ）

ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に勝利を収め、ナ・リーグ西地区の首位を奪還した。不敗の相手守護神から決勝点を奪ったアンディ・パヘス外野手（25）が勝敗を分けたポイントを振り返った。

4―4の9回1死三塁、パヘスは100マイル（約160.9キロ）の直球を連発するパドレスの絶対的守護神・ミラーと対峙（じ）。ファウル2球でカウント0―2と追い込まれたが、ここから脅威的な集中力を発揮した。

「あの打席では0ボール2ストライクと追い込まれましたが、自分のアプローチを貫こうとしました。厳しい球を何球かファウルにしましたが、同じアプローチを保って、何とか前に飛ばそうとしていました」

3球目は101.9マイル（約164.0キロ）直球を見逃してボール。4球目は101.8マイル（約163.8キロ）をファウルにした。その後も粘りに粘り、9球目の101.5マイル（約163.3キロ）外角直球を右翼に運び、三走のコールを本塁へと迎え入れた。

勝敗を左右する場面での“対決”は「いくつかの球では、自分が少し遅れていると感じましたし、実際に遅れているようにも見えたと思います。逆に、大きなダメージを与えられたかもしれない球もありました。彼にも自信があり、自分にも自信がある」と紙一重だった。

それでも最終的には「自分のアプローチは変わっていませんでした。厳しい球をファウルで粘っていくうちに、自分の自信が大きくなっていくのを感じましたし、逆に彼の自信は少し下がっているように感じました。打席が長くなるにつれて、自分のやっていることにより自信を持てるようになりました」と自分を信じ、バットを振り抜いた。