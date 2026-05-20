◆Ｕ―１５ヴィーナスリーグ 東日本ガールズ５−４インフィニティＪｒ（５月１０日・田ケ谷サンスポーツランド野球場）

東日本ブロックの各チームに所属する女子選手でチームを構成する東日本ガールズが初戦を迎え、逆転勝利で好スタートを切った。５回２死満塁から新加入の勝未依奈（２年）が３点適時三塁打を放ち、この回だけで４点差を逆転。投げては３投手の継投で１点差を守り切った。チームは１７日、ジャイアンツタウンスタジアムで次戦を戦う。

「ショートとサードの間が空いてるなって」。勝負の打席を振り返ったのは、世田谷成城ボーイズ所属の中学２年生、勝。ここ一番でも冷静な観察眼が、東日本ガールズを逆転勝利に導いた。

苦しいヴィーナス初戦だった。３回までに４点を先行され、打線は４回まで無安打。しかし、１番から始まった５回。相手投手が制球を乱し、２つの押し出し四球で２点を返すと、なお２死満塁で打席が巡ってきた。「打撃は苦手」と話すが、左打席からボールに食らいつくと、打球は三塁後方の左翼線にポトリ。走者一掃の３点適時三塁打となった。

塁上でガッツポーズを決め、「うれしい」と振り返った殊勲の三塁手がチームへ加入したのは、先週のこと。いきなり結果を出したが「守備は堅くして、アウトを一つずつ取っていきたい」と浮かれることなく先を見据えた。

☆飯田夏叶（かほ、３年）主将（自身は負傷で欠場中）「よく勝ちきった。スロースターターなメンバーが多いので、初回からどんどん声出してやっていきたい」