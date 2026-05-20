タレントでモデルのユージ（38）が、19日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜午後11時10分＝関西ローカル）にVTR出演。MCの千鳥が、ユージの“華麗なる一族”に驚く一幕があった。

今回の番組では、「イクメンパパ相席」と題し、イクメンパパとして知られるタレントがロケを行うことに。

福岡県北九州市の小倉のロケにユージが登場すると、VTRを見ていたノブ（46）が「イクメンかどうかも知らなかったし、あとJOYかどうかも分かんないから。どっち？」とツッコミ。

大悟（46）が「出てんねん、ユージって」と応じるも、ノブは「でも顔はJOYやん」と、ユージとモデルでタレントのJOY（41）が似ていることをいじった。

大悟は「JOYに『ユージかJOYか分からんわ』って言うのはええと思うねん。ユージに『JOYかユージか』って言うと、ユージ怒ると思うねん」と話し、「ユージはね、わしは『ゴゴスマ』見てるから。ユージは『ゴゴスマ』です」と説明。「顔が似てるようで、質が全然違うよ。ユージは結構しっかりした物言いをしてます」とフォローした。

ここで、ユージの本名が「トーマス・ユージ・ゴードン」で、父がハリウッド俳優（トーマス・ゴードン）、父方の曽祖父が元ドミニカ共和国大統領という家系が紹介されると、2人は仰天して大笑い。ノブは「ハリウッド俳優？ なんか見たことある感じするもんな」と感心し、大悟も「おじいちゃんが？ ええっ、あの野球の強い？」と驚いた。

ただ、ロケでユージが道行く人に「知っていますか？」と声をかけると、「JOYだ」「JOYじゃない方？」「ニセJOY？」と散々な言われように。

れには、大悟が「『じゃない方』一番つらい言葉や。そんなにJOYなん？ （北九州市では）『ゴゴスマ』やってないんかな」と同情していた。