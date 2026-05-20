「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・指定練習日」（２０日、蒲生ゴルフ倶楽部＝パー７２）

ディフェンディングチャンピオンの清水大成（２７）＝ロピア＝が練習終了後、取材に応じ２連覇への意気込みを語った。

昨年の同大会で初優勝し、今季はそれ以上の成績を目指していた矢先の、国内開幕直前に出場していた試合で、左手首を負傷。

回復を図りつつ、東建ホームメイトカップに出場する予定だったが、火曜日のプロアマ戦で悪化し「パターも握れなくなった」ということで、そこからは「まる３週間、クラブを握れなかった」という。

診断によると「ＴＦＣＣ損傷（三角線維軟骨複合体損傷）」ということで「ここまで痛いのは初めて」と、春先の出場も危ぶまれたが、前週の関西オープンで「どこまでいけるかな」という状態ながら復帰。４日間ラウンドし「大体、大丈夫」という手応えを得られるまでに回復した。

というのも「あれから１年。また（日本プロで）優勝したいな。今週のためにも（関西オープンは）出たかった」という今大会への強い思いがあったためだ。

故障も癒え、「ゴルフの調子もいい」という。「プラン通りやれれば、いい位置で回れると思います。毎日４アンダーを目標に」と、優勝スコアを設定。そこを目指して無心に一打を重ねていく。