古川琴音（29）、中村蒼（35）、伊藤万理華（30）が20日、都内のNHKで、出演する夜ドラ「ミッドナイトタクシー」（毎週月曜日午後10時45分）が、6月1日から放送を開始するのを前に会見した。

主演の古川が演じるタクシードライバー、蘭象子（あららぎ・しょうこ）を中心に、乗客らとの「ちょっと不思議なヒューマンストーリー」との物語。全32話で毎回のようにゲスト俳優が、主に乗客として出演する。古川は「撮影の2カ月の間に、30名ぐらいの豪華な、豪華な皆さんとお会いして『違うドラマを撮っているんじゃないか』と思うぐらい、バラエティーに富んだ。竹中直人さんとゲームセンターに行って、エアホッケーを一緒にしていただいたり、ゾンビを撃つのをやったり。すごく仲良くなれたことがうれしかったです」と、笑顔でエピソードを明かした。

ゲスト俳優は、登場回順に以下の通り。

リリー・フランキー（声の出演）／恒松祐里、さとうほなみ、久保田紗友／板尾創路、小手伸也、山田真歩、萩原護／薮宏太、吉村界人／莉子、阿佐辰美／池田鉄洋、じろう（シソンヌ）、奥貫薫／礼真琴／兵頭功海／佐久間悠／筒井真理子、武田航平／鈴木浩介、旭惟吹、永井理子／三宅弘城、西田尚美、細川岳／篠原ゆき子／濱尾ノリタカ、森田想／山本未来