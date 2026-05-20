生ビール209円、ハイボール319円の「元気祭り」割引キャンペーン開催【牛角】

焼肉チェーン「牛角」は、5月20日から6月24日までの期間限定で「牛角元気祭り」割引キャンペーンを実施する。キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにしたメニューやドリンクなど全14品を特別価格で提供する。

今回のキャンペーンでは、「アサヒスーパードライ 中」を税込209円、「ハイボール」や「牛角無糖レモンサワー」などを税込319円で提供するほか、「スタミナWガーリックカルビ」や「黒シビ豚ホルモン」などの対象メニューを割引価格で販売する。

【“にんにく”と“辛うま”をテーマにしたメニューの記事はこちら】

また、『名探偵コナン』とコラボした「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格で販売する。以下、文中価格は税込表記。

〈生ビール190円、ハイボール290円〉

ドリンクメニューでは、「アサヒスーパードライ 中」を通常638円から209円、「ハイボール」を通常605円から319円で販売。

さらに、「牛角無糖レモンサワー」「牛角無糖グレフルサワー」は通常528円から319円、「グラスワイン 赤/白」は通常530円から319円となる。

〈カルビ･ホルモン･ラーメンなどを特別価格で提供〉

「スタミナWガーリックカルビ」は通常638円のところ319円、「超ガリバタカルビ」は通常638円のところ429円、「禁断のガリバタアヒージョ」は通常638円のところ418円で販売する。

辛うま系メニューでは、「黒シビ豚ホルモン」と「赤辛カルビ」を通常638円から319円、「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」を通常858円から528円、「ビリねぎ青唐無双」を通常418円から275円に値下げする。

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」は通常1,958円のところ1,738円で提供する。

「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」

〈主な対象商品(税込)〉

◆アサヒスーパードライ 中 209円

◆ハイボール 319円

◆牛角無糖レモンサワー/牛角無糖グレフルサワー 319円

◆グラスワイン 赤/白 319円

「元気祭り」

◆スタミナWガーリックカルビ 319円

◆超ガリバタカルビ 429円

◆禁断のガリバタアヒージョ 418円

◆黒シビ豚ホルモン 319円

◆赤辛カルビ 319円

◆石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 528円

◆ビリねぎ青唐無双 275円

【「元気祭り」焼肉メニューの画像はこちら】

〈販売概要〉

実施期間：

2026年5月20日〜6月24日

実施店舗：

全国の牛角店舗

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂を除く

利用方法：

牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示