辻希美「あばら折られてるんです」妊娠中の壮絶体験明かす「生まれる前から男なんだみたいな」
【モデルプレス＝2026/05/20】タレントの辻希美が、19日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。妊娠中の壮絶体験を振り返った。
【写真】38歳5児のママタレ、長男との親子ショット
この日は「男の子を育てるママが大集合！子育ての悩みを語る夜」というテーマで番組が進行していく中で、辻は「真ん中が3人男なんでやばい。私、あばら折られてるんです」と告白。「長男がお腹にいる時、胎動が激しすぎてあばら折れてる」と説明すると、スタジオから驚きの声が上がった。
5児の母である辻は「生まれる前から男なんだみたいな感じの力強さがある。女の子を育てた後に男の子だったので、全然違う育児。育て方も違うし、考え方も違う」と男児と女児の育児の違いを熱弁。「女の子って学校の準備とかも全部自分で期限を守ったりするけど、男の子はそういうのができない。移動教室の物とかも1日目、2日目、3日目とかって書いてあげないとできない」と語っていた。するとこの話を受け、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍は「やってくれちゃうんですもん。なんだかんだ言いながら母ちゃん。『もう！』って言いながらやってくれるから“もう待ち”ですもん」とリアクションし、スタジオは笑いに包まれていた。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆辻希美「あばら折られてるんです」妊娠中の壮絶体験明かす
この日は「男の子を育てるママが大集合！子育ての悩みを語る夜」というテーマで番組が進行していく中で、辻は「真ん中が3人男なんでやばい。私、あばら折られてるんです」と告白。「長男がお腹にいる時、胎動が激しすぎてあばら折れてる」と説明すると、スタジオから驚きの声が上がった。
◆辻希美、男児育児を熱弁
5児の母である辻は「生まれる前から男なんだみたいな感じの力強さがある。女の子を育てた後に男の子だったので、全然違う育児。育て方も違うし、考え方も違う」と男児と女児の育児の違いを熱弁。「女の子って学校の準備とかも全部自分で期限を守ったりするけど、男の子はそういうのができない。移動教室の物とかも1日目、2日目、3日目とかって書いてあげないとできない」と語っていた。するとこの話を受け、お笑いコンビ・シソンヌの長谷川忍は「やってくれちゃうんですもん。なんだかんだ言いながら母ちゃん。『もう！』って言いながらやってくれるから“もう待ち”ですもん」とリアクションし、スタジオは笑いに包まれていた。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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