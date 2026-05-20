自己嫌悪、罪悪感、反省…「節約どころか無駄遣いになった」食費の節約に失敗した35歳女性の失敗談
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、和歌山県に住む35歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・世帯年収：800万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：6万5000円
・間取り：一軒家
・食費：8万円
・交際費：3万円
・電気代：2万円
・ガス代：0円
・水道代：3000円
・通信費：1万円
・車の維持費：3万円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
「家計を見直そうと考えたのです。子どもが成長するにつれ、増えた食費や日用品の出費を削減したいと思い、節約を始めました。SNSで見かける節約記事でも『まとめ買いは食費を抑えやすい』と紹介されていたので、自分でも実践してみようと思いました」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、無駄な食材が増えてしまうことに……。
「スーパーの特売日にまとめ買いをするようにしました。安価だからと大量に野菜やお肉を買ったのですが、冷蔵庫の管理がうまくできず、気付けば野菜がしなびてしまったり、使い切れないまま期限が切れてしまったりしました。結果的に何度も食材を捨ててしまい、節約どころか無駄遣いになったのです」
女性は「節約しているつもりだったのに、『何をしているんだろう……』と少し自己嫌悪になりました。お金を浮かせるどころか、逆に無駄にしてしまったことにショックもありましたし、もったいないことをしてしまったという罪悪感もありました。同時に、節約も自分の生活スタイルに合った方法で続けないと意味がないんだなと反省しました」と、後悔をにじませます。
そして、「この失敗から、節約は『安いから買う』ではなく『使い切れる量だけ買う』ことが大切だと学びました。無理にまとめ買いをするよりも、自分の生活リズムや冷蔵庫の管理ができる範囲で買い物をする方が、結果的に無駄が出ず本当の節約につながると実感しました」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、和歌山県に住む35歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【和歌山県在住35歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・世帯年収：800万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：6万5000円
・間取り：一軒家
・食費：8万円
・交際費：3万円
・電気代：2万円
・ガス代：0円
・水道代：3000円
・通信費：1万円
・車の維持費：3万円
・毎月貯蓄に回している額：2万円
自己嫌悪、罪悪感、反省……今回紹介する和歌山県在住35歳女性は「食費」の節約で失敗してしまいました。
「家計を見直そうと考えたのです。子どもが成長するにつれ、増えた食費や日用品の出費を削減したいと思い、節約を始めました。SNSで見かける節約記事でも『まとめ買いは食費を抑えやすい』と紹介されていたので、自分でも実践してみようと思いました」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、無駄な食材が増えてしまうことに……。
「スーパーの特売日にまとめ買いをするようにしました。安価だからと大量に野菜やお肉を買ったのですが、冷蔵庫の管理がうまくできず、気付けば野菜がしなびてしまったり、使い切れないまま期限が切れてしまったりしました。結果的に何度も食材を捨ててしまい、節約どころか無駄遣いになったのです」
女性は「節約しているつもりだったのに、『何をしているんだろう……』と少し自己嫌悪になりました。お金を浮かせるどころか、逆に無駄にしてしまったことにショックもありましたし、もったいないことをしてしまったという罪悪感もありました。同時に、節約も自分の生活スタイルに合った方法で続けないと意味がないんだなと反省しました」と、後悔をにじませます。
そして、「この失敗から、節約は『安いから買う』ではなく『使い切れる量だけ買う』ことが大切だと学びました。無理にまとめ買いをするよりも、自分の生活リズムや冷蔵庫の管理ができる範囲で買い物をする方が、結果的に無駄が出ず本当の節約につながると実感しました」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)