「今季ワーストのレンタル選手」W杯も落選…名門で出場ゼロ→ドイツでも苦戦の日本代表DFに現地辛辣「大きく期待されたが…」
夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した高井幸大にとって、ヨーロッパでの１年目は苦難のシーズンとなった。ボルシアMGにレンタル移籍してからも、ピッチに立つ機会は限られた。
プレミアリーグ開幕前に負傷で戦列離脱を余儀なくされた高井は、トッテナムで試合メンバーに名を連ねること１回にとどまり、冬のマーケットでレンタル移籍。ドイツでの武者修行に臨んだが、やはりフィジカルの問題に悩まされるなど、公式戦出場を８試合にとどまっている。
トッテナム専門サイト『The Spurs Web』は５月18日、レンタル中の選手たちを評価。高井については、「残念ながら、シーズンワーストのレンタル選手というリストで最初を飾る」と報じた。
「2025年夏に日本から加入したタカイは、トップチームでインパクトを残せるかもしれないと大きく期待されたCBだった。だが、シーズン序盤に足底筋膜炎を負い、わずか１試合でメンバー入りしたのみ。１月にブンデスリーガのボルシアMGにレンタル移籍。以降、出場は８試合339分間にとどまり、先発出場した３試合の評価はひどかった」
「母国から１万キロ離れて10代の選手（移籍時は20歳）が新たな環境に適応するのに一定の時間を必要とするのは自然なことだ。だが、タカイにまだ適応が必要なのは明らかで、トッテナムで出場するようになる前に、来季も再びレンタル移籍が必要だろう」
夏の時点では日本代表としても飛躍が期待されていもの、ワールドカップメンバーからは落選してしまった高井。まずはフィジカルの状態を確かにし、欧州での２年目となる新シーズンの巻き返しに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
プレミアリーグ開幕前に負傷で戦列離脱を余儀なくされた高井は、トッテナムで試合メンバーに名を連ねること１回にとどまり、冬のマーケットでレンタル移籍。ドイツでの武者修行に臨んだが、やはりフィジカルの問題に悩まされるなど、公式戦出場を８試合にとどまっている。
「2025年夏に日本から加入したタカイは、トップチームでインパクトを残せるかもしれないと大きく期待されたCBだった。だが、シーズン序盤に足底筋膜炎を負い、わずか１試合でメンバー入りしたのみ。１月にブンデスリーガのボルシアMGにレンタル移籍。以降、出場は８試合339分間にとどまり、先発出場した３試合の評価はひどかった」
「母国から１万キロ離れて10代の選手（移籍時は20歳）が新たな環境に適応するのに一定の時間を必要とするのは自然なことだ。だが、タカイにまだ適応が必要なのは明らかで、トッテナムで出場するようになる前に、来季も再びレンタル移籍が必要だろう」
夏の時点では日本代表としても飛躍が期待されていもの、ワールドカップメンバーからは落選してしまった高井。まずはフィジカルの状態を確かにし、欧州での２年目となる新シーズンの巻き返しに期待したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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