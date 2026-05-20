女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブル主演するNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のインスタグラムが20日までに更新され、直美にまつわる「新たな展開」について投稿した。

同番組は「夕凪という女郎と間違えらえた直美。気になって声をかけてきた男性を追うと、そこには寛太が」「寛太は何を？このシーンの見逃し配信は #NHKONE で」とコメントし、20日に放送された第38話の終盤シーンを紹介する台詞入りの写真を公開。

第38話では、直美(上坂)が街を歩いていると突然「お前は、夕凪か」と男性から声をかけられる。人違いだと言う直美に男性は「そうか、そんなわけ。夕凪はもう…」「よく考えたら夕凪はもういい歳だ。女郎がいたんだ。昔、少し世話になった」と話すもそれ以上は語らず、ちょうど男性を迎えにきたと思われる若い男と合流し、直美の質問を無視して立ち去った。

さらに、直美が男性の後を追うと建物の陰で迎えにきた男に銭を渡し、路地へと入っていく。そこで「どうも先生」と男性を迎え入れたのは、かつて鹿鳴館時代に直美を騙した寛太（藤原季節）だった…という展開だった。直美と夕凪が似ていると言った「先生」と呼ばれる男性の正体は、寛太の目的とは、今後の展開に注目が集まった。

フォロワーからは「話の展開が気になるー」「寛太登場！何やら怪しい雰囲気」「夕凪が直子の母親？」「直美さんにも新たな展開が…」「気になるご老人との関係は？」「寛太が直美ちゃんにとって、どんな存在になっていくのかが気がかり…」「先生って何？」といった反響が寄せられている。