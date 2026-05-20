「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・指定練習日」（２０日、蒲生ゴルフ倶楽部＝パー７２）

昨シーズン限りでレギュラーツアーからの撤退を表明していた谷口徹（５８）＝フリー＝が、半年ぶりに懐かしいフィールドに戻ってきた。

今大会は、火曜日に行われるプロアマ戦にシニアプロも呼ばれる。その一人に入っていたが「どうせプロアマ出るなら、試合にも」と、過去１０年の同大会歴代優勝者の権利を行使しての出場を決意したという。

この日は１８ホールをラウンド。「疲れました。くたくたですよ。体力もなくなってるから。ラフも深いし、ラフからの打ち方も忘れてました」と、開幕前からとりあえずは白旗ポーズ。

同組で飛ばし屋の岩崎亜久竜については「すっげー、球が飛んでいく。一緒に回るんだから『やめといてくれる！』って感じですよ」とし、生源寺龍憲に対しても「全部、レベルが高い」と評する。勢いのある若手たちに「（同組の）メンバーが濃いですよね。もっと下手な選手とやりたい。現実が分かってきた」と、嘆き？が止まらない。

しかしそこは通算２０勝を誇るベテラン。そのまま受け取るわけにはいかない。試合に話が向けば「何とか２人にスコアで勝ちたいね。目の前の相手に勝たないと」と勝負師の本能が呼び覚まされる。戻ってきたからには、何かを起こすのが谷口徹だ。