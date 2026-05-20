大阪大の公式キャラクター「ワニ博士」が、新たな飛躍を遂げている。

昨年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文（しもん）・特別栄誉教授の記者会見に“同席”して世界中で話題となり、新たな「ゆるバージョン」誕生にもつながった。公式キャラ就任から１２年、活躍の場を広げている。（内田郁恵）

独特の容姿「日常使いになじまない」

４月２０日、リラックスしたワニ博士の姿を描いた「ゆるワニ博士」グッズの第１弾となるタンブラーが発売された。水筒などの持ち歩きを促進する学生団体「阪大マイボトル推進プロジェクト Ｃａｒｒｙ Ｍｙ Ｂｏｔｔｌｅ（キャリボト）」のメンバーが、豊中キャンパス（大阪府豊中市）の生協売店でＰＲし、学生らが次々と買い求めていた。

キャリボトは象印マホービン（大阪市）と協力し、昨年１０月からオリジナルタンブラーの企画・開発に取り組んだ。ノーベル賞の記者会見で話題となった時期と重なり、デザインにワニ博士を採用することは決まったが、緑の体に黄色い眼の独特の容姿が「日常使いになじまない」との意見が出た。

メンバーは、阪大のブランディング担当で、ワニ博士の学内外への展開を担う「クリエイティブユニット（ＣＵ）」と協議し、柔らかい線や色調の「ゆるワニ博士」を作成することに。卒業生の漫画家・永峰ななみさんに依頼し、ネコとお茶を飲んだり、寝そべったりする「癒やし系」が誕生した。

タンブラーは４色。キャリボトの工学部４年、柴崎康成さん（２１）は「ワニ博士にも活動を支援してもらえれば」と期待を寄せる。

ぬいぐるみの注文、前年の３０倍

ワニ博士は、豊中キャンパスの工事現場で発見されたワニの化石（マチカネワニ）にちなんで作られ、２０１４年に公式キャラとなった。

阪大生にとってはキャンパスのあちこちで見かける身近な存在だが、ノーベル賞の会見を機に人気が爆発。関連グッズを販売する阪大生協によると、昨年１０月のぬいぐるみの注文は前年の約３０倍で、サイズによっては現在も欠品が続く。

３月下旬には、坂口氏の授賞式に同行したワニ博士の写真集が刊行された。祝賀行事やストックホルムの街並みなど、ワニ博士の目線でのＳＮＳ発信が好評だったことで実現。すでに３００冊超を売り上げている。

ただのお飾りではない。阪大のトップレベルの研究紹介でも活躍する。今年の「日本国際賞」を受賞した審良（あきら）静男・特任教授へのインタビューを担当し、人となりや研究成果をわかりやすく伝えた。もちろん、「中の人」はいるが、ワニ博士を通すことで、より身近に感じさせることが期待できる。

ＣＵのデザイナー、田中瑞希さんは「これまで阪大になじみがなかった層にも、ワニ博士を通じて情報を届けられる。キャラのかわいさだけでなく、これまで阪大が積み重ねてきた背景も含めて評価されているのでは」と話す。

ハローキティやピカチュウも、デザインの変遷を経ながら世界的な人気を獲得してきた。ワニ博士もこれに続くことができるか。日本の大学の公式キャラが、世界市場に挑戦する日が来るかもしれない。