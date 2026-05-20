醤油とみりん2：黒酢1で味がビシッと決まる！榎本美沙さん『黒酢照り焼きチキン弁当』

写真拡大 (全7枚)

わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。

今回は……

黒酢照り焼きチキン弁当

1品目主菜

黒酢照り焼きチキン

レシピはこちら

発酵食品の黒酢をからめた、王道かつ新鮮な鶏の照り焼き。
初めに焼き色をつけて香ばしく。

2品目副菜

小松菜とじゃこの
塩麹あえ

レシピはこちら

塩麹で味つけし、じゃことごま油でうまみや香りをプラス。
小松菜とじゃこでカルシウムがとれるのもうれしい。

Profile

榎本美沙さん

料理家・発酵マイスターとして、気軽に発酵食品を活用したレシピを提案。YouTube「榎本美沙の季節料理」も大人気。国際中医薬膳師としても活躍中。著書に『ゆる発酵』（小社）ほか。

Instagram： @misa_enomoto

1品目主菜

黒酢照り焼きチキン

材料（1人分）

鶏もも肉……1/2枚（約100ɡ）
サラダ油……小さじ1

〈A〉
しょうゆ……小さじ2
みりん……小さじ2
黒酢……小さじ1

作り方

1.鶏肉を焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱する。鶏肉を皮目を下にして入れ、4 分ほど焼く。焼き色がついたら上下を返してふたをし、弱火でさらに3 分ほど焼く。

2.調味する

ペーパータオルで余分な脂をさっと拭き、Aを加えて照りよくからめる。黒酢を加えてさっとからめ、食べやすい大きさに切る。

酢豚でおなじみの黒酢は、和食の照り焼きに活用するのもおすすめ。
こくとさっぱり感が出ておいしいですよ。
酸味や風味がとばないよう、最後にさっとからめて仕上げて

2品目 副菜

小松菜とじゃこの塩麹あえ

材料（1人分）

小松菜 …… 1/3わ（約70ɡ）
ちりめんじゃこ …… 大さじ1

〈A〉
塩麹……小さじ1
ごま油……小さじ1

作り方

1.小松菜の下ごしらえをする

鍋にたっぷりの湯を沸かし、小松菜を入れてさっとゆでる。流水にさらしてさまし、水けをしっかりと絞って、長さ3〜4cmに切る。

2.あえる

ボールに小松菜とちりめんじゃこ、Aを入れてあえる。

朝詰めるだけ！
副菜は作りおきしても。

キャベツとツナのヨーグルトコールスロー

マヨネーズの代わりに、ヨーグルトで

酸味をつけたさわやかなコールスロー。

冷蔵で3〜4日保存可能

材料（作りやすい分量）

キャベツ ……1/4個（約300ɡ）
にんじん（大） ……1/4本（約50ɡ）
ツナ缶詰（オイル漬け・70ɡ入り） ……1缶
プレーンヨーグルト ……大さじ5
塩 ……小さじ1/2

作り方

1.キャベツはしんを切り取り、細切りにする。にんじんはよく洗い、皮ごと長さ4〜5cmの細切りにする。

2.ボールに1と塩を入れてよくもみ込み、5分ほどおく。水けをしっかりと絞って清潔な保存容器に入れ、缶汁をきったツナ、ヨーグルトを加えてあえる。

料理／榎本美沙　撮影／宮濱祐美子　スタイリング／西粼弥沙