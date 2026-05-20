醤油とみりん2：黒酢1で味がビシッと決まる！榎本美沙さん『黒酢照り焼きチキン弁当』
わんぱくなお弁当も好きだけど、自分や家族の健康も気になるあなたへ。発酵食品を取り入れた「体にやさしい」お弁当、はじめませんか。発酵の力で簡単においしくできるから、忙しい人にもおすすめですよ。
今回は……
黒酢照り焼きチキン弁当
黒酢照り焼きチキン
発酵食品の黒酢をからめた、王道かつ新鮮な鶏の照り焼き。
初めに焼き色をつけて香ばしく。
小松菜とじゃこの
塩麹あえ
レシピはこちら
塩麹で味つけし、じゃことごま油でうまみや香りをプラス。
小松菜とじゃこでカルシウムがとれるのもうれしい。
Profile
榎本美沙さん
料理家・発酵マイスターとして、気軽に発酵食品を活用したレシピを提案。YouTube「榎本美沙の季節料理」も大人気。国際中医薬膳師としても活躍中。著書に『ゆる発酵』（小社）ほか。
Instagram： @misa_enomoto
黒酢照り焼きチキン
材料（1人分）
鶏もも肉……1/2枚（約100ɡ）
サラダ油……小さじ1
〈A〉
しょうゆ……小さじ2
みりん……小さじ2
黒酢……小さじ1
作り方
1.鶏肉を焼く
フライパンにサラダ油を中火で熱する。鶏肉を皮目を下にして入れ、4 分ほど焼く。焼き色がついたら上下を返してふたをし、弱火でさらに3 分ほど焼く。
2.調味する
ペーパータオルで余分な脂をさっと拭き、Aを加えて照りよくからめる。黒酢を加えてさっとからめ、食べやすい大きさに切る。
酢豚でおなじみの黒酢は、和食の照り焼きに活用するのもおすすめ。
こくとさっぱり感が出ておいしいですよ。
酸味や風味がとばないよう、最後にさっとからめて仕上げて
小松菜とじゃこの塩麹あえ
材料（1人分）
小松菜 …… 1/3わ（約70ɡ）
ちりめんじゃこ …… 大さじ1
〈A〉
塩麹……小さじ1
ごま油……小さじ1
作り方
1.小松菜の下ごしらえをする
鍋にたっぷりの湯を沸かし、小松菜を入れてさっとゆでる。流水にさらしてさまし、水けをしっかりと絞って、長さ3〜4cmに切る。
2.あえる
ボールに小松菜とちりめんじゃこ、Aを入れてあえる。
朝詰めるだけ！
副菜は作りおきしても。
キャベツとツナのヨーグルトコールスロー
マヨネーズの代わりに、ヨーグルトで
酸味をつけたさわやかなコールスロー。
冷蔵で3〜4日保存可能
キャベツ ……1/4個（約300ɡ）
にんじん（大） ……1/4本（約50ɡ）
ツナ缶詰（オイル漬け・70ɡ入り） ……1缶
プレーンヨーグルト ……大さじ5
塩 ……小さじ1/2
1.キャベツはしんを切り取り、細切りにする。にんじんはよく洗い、皮ごと長さ4〜5cmの細切りにする。
2.ボールに1と塩を入れてよくもみ込み、5分ほどおく。水けをしっかりと絞って清潔な保存容器に入れ、缶汁をきったツナ、ヨーグルトを加えてあえる。
料理／榎本美沙 撮影／宮濱祐美子 スタイリング／西粼弥沙