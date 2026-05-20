醤油とみりん2：黒酢1で味がビシッと決まる！榎本美沙さん『黒酢照り焼きチキン弁当』

1品目主菜 黒酢照り焼きチキン

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発酵食品の黒酢をからめた、王道かつ新鮮な鶏の照り焼き。

初めに焼き色をつけて香ばしく。

2品目副菜 小松菜とじゃこの

塩麹あえ

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塩麹で味つけし、じゃことごま油でうまみや香りをプラス。

小松菜とじゃこでカルシウムがとれるのもうれしい。