東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（5月）10:00

結果 3.00%

予想 3.00% 前回 3.00%（1年)

結果 3.50%

予想 3.50% 前回 3.50%（5年)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランに大きな打撃を与えなければならないかもしれない

攻撃延期は2.3日、金曜、土曜、日曜、来週初めまでかも



仲介国が米イラン交渉ほぼ進展していないと明かす（WSJ）

米国とイスラエルは早ければ来週にもイラン攻撃を実施する可能性

攻撃でイランを合意に追い込むことができると同盟国が米国に助言



イラン外相

米国の敵対行為あれば「さらなる驚きをもたらす」と警告

イランは米軍機を撃墜する準備ができている



【日本】

木原官房長官「金融政策の具体的手法は日銀に委ねられるべきだ」

日本貿易会長「エネルギー節約は日本含む全アジアで取り組むべき」

石連会長「直ちに石油製品の使用抑制する段階にはない」



【米国】

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁

インフレはイラン戦争によるエネルギー価格高騰以前から高すぎだ

インフレの持続的な改善が見られるようになって初めて利下げが適切になる

家計は安価なブランドへ切り替え、クレジットカード依存度を高めている



【ECB】

ECB当局者が利上げの可能性を示唆

オーストリア中銀総裁「イラン情勢改善なければ6月利上げせざるを得ない」

独連銀総裁「当初のシナリオから逸脱、6月に何らかの対策が必要な可能性」

仏中銀総裁「インフレ引き下げに全力を尽くす、必要に応じて行動する」



【韓国】

サムスン電子

賃金交渉決裂、労組が21日に大規模ストライキ実施（延5万人参加）

サムスン電子「最後の瞬間まで対話を諦めない」

労働組合「ストライキ中でも協議に応じる姿勢を維持」

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