◇ア・リーグ マリナーズ1−2ホワイトソックス（2026年5月19日 シアトル）

マリーナーズは19日（日本時間20日）、本拠地でホワイトソックスに1−2と逆転負けを喫した。

接戦の試合展開の中で、試合中盤から球場がざわつき始めた。右翼席最上段の一角で、「上半身裸」の男性集団約300人が、タオルや上着を振りかざして、突然大声援でマリナーズの応援を始めたからだ。

大声援は試合中止まることなく続き、両軍選手が集団を見上げて集中力を欠く場面もあった。地元放送局も何度も集団の映像を流し、「何てエネルギッシュなんだ」と不思議な感じで伝えていた。

試合はホワイトソックスが勝利し、村上宗隆内野手も「敵地の洗礼」に屈することなくプレー。試合後にシカゴ放送局の試合担当者はこの集団について触れ、「若い子供たちが次々と立ち上がってタオルを振っている。若い子たちが球場に来てくれることはうれしいこと。楽しい光景かも」と振り返った。

そしてシカゴの熱狂的ホワイトソックスファンを意識して「これは（ホワイトソックスが位置するシカゴの）サウスサイドでも話題になるでしょう」と苦笑いしていた。