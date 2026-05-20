お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（48）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲスト出演。とあるロケでの出来事を振り返った。

テレビ番組のドッキリ企画でおなじみの中岡は「ドッキリかドッキリじゃないのか、分からない仕事がある」と振り返った。

10数年前に「mihimaru GTのミュージックビデオの仕事」を受けた時のこと。「しかも曲名が、“SAY YES -102回目のプロポーズ-”」と、大ヒットドラマのアンサーソングとの説明を受けたという。

ドラマでは主人公を演じた武田鉄矢の弟として、俳優の江口洋介が出演していたが、ミュージックビデオ内ではその江口の役どころと言われ、「怪しいねぇ」と中岡。当日マネジャーの姿はなく、1人で東京郊外の撮影現場に向かったところ、ホテルの控え室は、なぜかグラビアアイドルと同室だった。

そのため隠しカメラの存在を疑った中岡は「谷間とか見ないとアカンのかな」と思案したが、順調に進む撮影に「意外とちゃんとするな」と感心。しかし終盤「アレ？ドッキリじゃないのかな」と思った頃、背後から人影が。

中岡は「ドッキリの看板かなと思ったら、mihimaru GTさんが花束を渡してきて、ホンマやった！」とビックリ。「これは過去イチ疑いましたね」と語っていた。