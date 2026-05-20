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　第65回春季北海道高校野球大会（25日開幕、札幌モエレ沼公園）の組み合わせが20日、決まった。

　支部代表校15校と今春の選抜甲子園出場で選抜推薦枠の北照の計16校が参加。大会4連覇に挑む北海は1回戦で旭川東と対戦。また出場校中唯一の初出場の網走南ケ丘は48年ぶり出場の倶知安と対戦する。

　組み合わせは次の通り。

【25日】

▽1回戦

（1）釧路湖陵―クラーク（9時30分）

（2）北海―旭川東（12時）

（3）北照―函館大有斗（14時30分）

【26日】

▽1回戦

（4）駒大苫小牧―札幌日大（9時）

（5）士別翔雲―東海大札幌（11時30分）

（6）札幌静修―札幌龍谷学園（14時）

【27日】

▽1回戦

（7）網走南ケ丘―倶知安（9時）

（8）帯広三条―旭川志峯（11時30分）

▽準々決勝

（1）と（2）の勝者（14時）

【28日】

▽準々決勝

（3）と（4）の勝者（9時）

（5）と（6）の勝者（11時30分）

（7）と（8）の勝者（14時）

【30日】

▽準決勝2試合（10時、12時30分）

【31日】

▽決勝（10時）