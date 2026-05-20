【高校野球】春季北海道大会の組み合わせが決定 4連覇に挑む北海は1回戦で旭川東と対戦
第65回春季北海道高校野球大会（25日開幕、札幌モエレ沼公園）の組み合わせが20日、決まった。
支部代表校15校と今春の選抜甲子園出場で選抜推薦枠の北照の計16校が参加。大会4連覇に挑む北海は1回戦で旭川東と対戦。また出場校中唯一の初出場の網走南ケ丘は48年ぶり出場の倶知安と対戦する。
組み合わせは次の通り。
【25日】
▽1回戦
（1）釧路湖陵―クラーク（9時30分）
（2）北海―旭川東（12時）
（3）北照―函館大有斗（14時30分）
【26日】
▽1回戦
（4）駒大苫小牧―札幌日大（9時）
（5）士別翔雲―東海大札幌（11時30分）
（6）札幌静修―札幌龍谷学園（14時）
【27日】
▽1回戦
（7）網走南ケ丘―倶知安（9時）
（8）帯広三条―旭川志峯（11時30分）
▽準々決勝
（1）と（2）の勝者（14時）
【28日】
▽準々決勝
（3）と（4）の勝者（9時）
（5）と（6）の勝者（11時30分）
（7）と（8）の勝者（14時）
【30日】
▽準決勝2試合（10時、12時30分）
【31日】
▽決勝（10時）