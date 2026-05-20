◇ナ・リーグ ドジャース5−4パドレス（2026年5月19日 サンディエゴ）

ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に勝利を収め、ナ・リーグ西地区の首位を奪還した。デーブ・ロバーツ監督（53）は9回に相手の絶対的守護神・ミラーから決勝点を奪った攻撃を絶賛した。

4―4の9回1死三塁、パヘスは100マイル（約160.9キロ）の直球を連発するパドレスの絶対的守護神・ミラーと対峙（じ）。ファウル2球でカウント0―2と追い込まれたが、ここから脅威的な集中力を発揮した。3球目は101.9マイル（約164.0キロ）直球を見逃してボール。4球目は101.8マイル（約163.8キロ）をファウルにした。その後も粘りに粘り、9球目の101.5マイル（約163.3キロ）外角直球を右翼に運び、三走のコールを本塁へと迎え入れた。

指揮官は決勝犠飛を放ったパヘスとともに、代走で出場し、決勝のホームに還ってきたコールについても賛辞を送った。9回1死一塁から四球で出塁したマンシーに、代走・コールを起用。コールは次打者・パヘスの際に二盗を狙い、スタートを切った。直後、ミラーは一塁にけん制球を投じたが、これが右翼方向に逸れ、ファウルゾーンを転々とする間にコールは三塁へ。好機を広げ、パヘスの右犠飛で決勝点をもぎ取った。

けん制球が逸れていなければ、タッチアウトか挟殺プレーになっていた可能性が高い走塁。それでも指揮官は「あれは彼の癖をよく見ていたということだ。アレックスは賭けに出た。こちらに幸運が来たが、その幸運を生かせたのは良かった」と評価する。

接戦を勝ちきるだけでなく、今季不敗だった相手守護神・ミラーに黒星を付ける価値ある勝利。「彼は素晴らしい投手だ。誰も彼を攻略できていなかった」と相手を称えながらも「我々は自分たちの選手に自信を持っている。ただ、今でもゲームプランは彼を試合に出さないことだ。それは変わらない。それでも、この2日間で彼と対戦する中で、うちの打者たちはいい打席を重ね、少しプレッシャーをかけられたと思う」と勝利の意味をかみしめた。