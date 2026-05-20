「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在で、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



同社は４月２４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表。これを受けて株価は急上昇し、４月２４日終値４１９５円から５月中旬には７０００円台に乗せてきた。



５月１３日には本決算を発表。２７年３月期連結業績予想を営業利益で６２億円（前期比２．４倍）としたことが更に株価を押し上げ、５月１５日には高値７３８０円をつけるまでになったが、この間の上昇率は７６％となり、これを受けて高値警戒感が台頭していた。今週に入り１８日、１９日と株価は続落しており、こうした動きが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS