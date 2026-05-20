ＫＤＤＩ<9433.T>が小幅続伸と堅調推移。ＳＭＢＣ日興証券は１９日、同社株の目標株価を２８００円から３０００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。



同証券では２８年３月期の１株当たり配当金を９０円と予想しており、予想配当利回り３％となる３０００円を目標株価とした。また、同社が発表した中期経営計画に対して、モバイルの安定成長と法人向けや個人向け非通信での高い成長を目指すものと指摘。年３０００億円水準の自社株買いを継続すると予想し、ＥＰＳ押し上げ要因とみている。法人向けの成長にはリソース増強・体制強化が必要であり３カ年の中期経営計画期間で成果がみえるほど簡単ではないと思われるとしながらも、その方向と実行を前向きに評価していきたい、としている。



出所：MINKABU PRESS