電撃復帰のネイマール、アンチェロッティ監督が提示した複数の条件「キャプテン」「先発」「SNS」…
約2年7か月、ブラジル代表から遠ざかっていたサントスFWネイマールだが、18日に発表された北中米W杯に臨むブラジル代表メンバーに名を連ねた。カルロ・アンチェロッティ監督がネイマール復帰に際していくつかの条件を提示していたことを、ポルトガル『A Bola』が伝えている。
ブラジル代表の『顔』として長らく最前線に立っていたネイマールだが、大怪我に見舞われた23年10月以降はブラジル代表から遠ざかっていた。ブラジル現地紙でも、W杯最終メンバー入りの可能性は低く、4度目のW杯出場は厳しい状況であることが報じられていた。
しかし、アンチェロッティ監督は26人枠にネイマールを選出しサプライズとして話題を呼んだ。ブラジル『グローボ・エスポルテ』によると、指揮官は代表チームディレクターのロドリゴ・カエターノ氏とともに、公式発表前にネイマールに現状を明確にするために連絡を取っていたという。
その会話の中でアンチェロッティ監督が提示したのが、ネイマールがキャプテンにはならないことや現段階では先発メンバーに入れないこと。そして、代表で適用される新たな行動規範についても詳細に説明されたという。これは、SNSへの露出を控えるよう求める指針も含まれていたようだ。自身のインスタグラム(@neymarjr)で約2.3億人のフォロワーを抱えるネイマールにとって、SNSへの露出は過去数年間慣れ親しんだものだった。
複数の条件が提示されたものの、ネイマールの反応は極めて前向きだったという。この連絡を笑顔で受け止め、チームに貢献できるように全力を尽くすと約束したことが、指揮官の最終決定の決め手の一つになったと報じられている。
ブラジル代表の『顔』として長らく最前線に立っていたネイマールだが、大怪我に見舞われた23年10月以降はブラジル代表から遠ざかっていた。ブラジル現地紙でも、W杯最終メンバー入りの可能性は低く、4度目のW杯出場は厳しい状況であることが報じられていた。
その会話の中でアンチェロッティ監督が提示したのが、ネイマールがキャプテンにはならないことや現段階では先発メンバーに入れないこと。そして、代表で適用される新たな行動規範についても詳細に説明されたという。これは、SNSへの露出を控えるよう求める指針も含まれていたようだ。自身のインスタグラム(@neymarjr)で約2.3億人のフォロワーを抱えるネイマールにとって、SNSへの露出は過去数年間慣れ親しんだものだった。
複数の条件が提示されたものの、ネイマールの反応は極めて前向きだったという。この連絡を笑顔で受け止め、チームに貢献できるように全力を尽くすと約束したことが、指揮官の最終決定の決め手の一つになったと報じられている。